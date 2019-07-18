إعلان الشركة الأهلية للتأمين التعاوني بتعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وتشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس

تعلن الشركة الاهلية للتأمين التعاوني عن استلامها بتاريخ 13/11/1440هـ الموافق 16/07/2019م خطاب عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 89/38097 على تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة ورؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة. وبعد اطلاع الساده أعضاء مجلس الإدارة على خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي فقد قرر مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ 14/11/1440هـ الموافق 17/07/2019م اعتماد تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والسادة الرؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة لدورة مجلس الإدارة التي بدأت من تاريخ 02/06/2019م وتنتهي بتاريخ 1/06/2022م وفقا للآتي:

أولاً تعيين صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن بندر بن عبد العزيز آل سعود رئيساً لمجلس الإدارة (غير تنفيذي).

ثانياً تعيين الشيخ / عمر بن صالح بن عبد العزيز بابكر نائباً لرئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي).

ثالثاً تشكيل اللجنة التنفيذية من ثلاثة أعضاء على النحو التالي:

1- صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن بندر بن عبد العزيز آل سعود – رئيساً (رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي).

2- الأستاذ/ محمد نجيب نصر – عضواً (عضو مجلس إدارة - تنفيذي).

3- الأستاذ/ مشعل بن إبراهيم الشايع (عضو مجلس إدارة - تنفيذي).

رابعاً تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء على النحو التالي:

1- الأستاذ/ أحمد بن سليمان المزيني – رئيس اللجنة (عضو مجلس إدارة – مستقل)

2- صاحب السمو الأمير / عبد الله بن نايف بن عبد الله آل سعود – عضواً (عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي)

3- الدكتور/ ياسر بن محمد الحربي – عضواً (عضو مجلس إدارة – مستقل)

خامساً تشكيل لجنة إدارة المخاطر من ثلاثة أعضاء على النحو التالي:

1- الأستاذ/ محمد مصطفى عبد العال سليم – رئيس اللجنة (عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي)

2- الأستاذ/ محمد نجيب نصر – عضواً (عضو مجلس إدارة – تنفيذي)

3- الأستاذ/ صلاح يوسف صلاح الدين حسن – عضواً (عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي)

سادساً تشكيل لجنة الاستثمار من ثلاثة أعضاء على النحو التالي:

1- الدكتور/ ياسر بن محمد الحربي – رئيس اللجنة (عضو مجلس إدارة – مستقل)

2- الأستاذ/ مشعل بن إبراهيم الشايع – عضواً (عضو مجلس إدارة – تنفيذي)

3- الأستاذ/ لؤي خالد محمد موسى عضواً (عضو مجلس إدارة – مستقل)

ومن الجدير بالذكر أنه وخلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقد بتاريخ 1/05/2019م تمت الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديث قواعد اختيار أعضاء اللجنه وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي بدأت بتاريخ 02/06/2019م وتنتهي بتاريخ 1/06/2022م وفقا للآتي:

1- الأستاذ/ بسام سالم درويش مصطفى – رئيس اللجنة (مستقل)

2- الأستاذ/ فهد بن محمد صالح الفواز – عضواً (مستقل)

3- الأستاذ/ عصام بن عبد العزيز الصقير – عضواً (مستقل)