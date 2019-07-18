إعلان الشركة الأهلية للتأمين التعاوني بتعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وتشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس

أولاً تعيين صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن بندر بن عبد العزيز آل سعود رئيساً لمجلس الإدارة (غير تنفيذي).
ثانياً تعيين الشيخ / عمر بن صالح بن عبد العزيز بابكر نائباً لرئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي).
ثالثاً تشكيل اللجنة التنفيذية من ثلاثة أعضاء على النحو التالي:
1- صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن بندر بن عبد العزيز آل سعود – رئيساً (رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي).
2- الأستاذ/ محمد نجيب نصر – عضواً (عضو مجلس إدارة - تنفيذي).
3- الأستاذ/ مشعل بن إبراهيم الشايع (عضو مجلس إدارة - تنفيذي).
رابعاً تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء على النحو التالي:
1- الأستاذ/ أحمد بن سليمان المزيني – رئيس اللجنة (عضو مجلس إدارة – مستقل)
2- صاحب السمو الأمير / عبد الله بن نايف بن عبد الله آل سعود – عضواً (عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي)
3- الدكتور/ ياسر بن محمد الحربي – عضواً (عضو مجلس إدارة – مستقل)
خامساً تشكيل لجنة إدارة المخاطر من ثلاثة أعضاء على النحو التالي:
1- الأستاذ/ محمد مصطفى عبد العال سليم – رئيس اللجنة (عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي)
2- الأستاذ/ محمد نجيب نصر – عضواً (عضو مجلس إدارة – تنفيذي)
3- الأستاذ/ صلاح يوسف صلاح الدين حسن – عضواً (عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي)
سادساً تشكيل لجنة الاستثمار من ثلاثة أعضاء على النحو التالي:
1- الدكتور/ ياسر بن محمد الحربي – رئيس اللجنة (عضو مجلس إدارة – مستقل)
2- الأستاذ/ مشعل بن إبراهيم الشايع – عضواً (عضو مجلس إدارة – تنفيذي)
3- الأستاذ/ لؤي خالد محمد موسى عضواً (عضو مجلس إدارة – مستقل)
ومن الجدير بالذكر أنه وخلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقد بتاريخ 1/05/2019م تمت الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديث قواعد اختيار أعضاء اللجنه وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي بدأت بتاريخ 02/06/2019م وتنتهي بتاريخ 1/06/2022م وفقا للآتي:
1- الأستاذ/ بسام سالم درويش مصطفى – رئيس اللجنة (مستقل)
2- الأستاذ/ فهد بن محمد صالح الفواز – عضواً (مستقل)
3- الأستاذ/ عصام بن عبد العزيز الصقير – عضواً (مستقل)