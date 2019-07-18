التجارة السعودية تدعو المتقدمين على وظائفها لمطابقة بياناتهم

الرياض ـ مباشر: دعت وزارة التجارة والاستثمار السعودية 114 متقدماً ومتقدمة على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام إلى مطابقة بياناتهم الوظيفية وإجراء المقابلات الشخصية.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه تم نشر قائمة بأسماء المرشحين والمرشحات أتت بناءً على نتائج منظومة التوظيف "جدارة" التابعة لوزارة الخدمة المدنية ووفقاً للمعايير ونقاط المفاضلة المحددة من قبل وزارة الخدمة المدنية والتي تشمل الدرجة العلمية والمعدل التراكمي والاختبار وأقدمية التخرج.

وكانت "التجارة" قد دعت الخريجين والخريجات إلى التقدم لشغل الوظائف المعلن عنها في 7 يوليو / تموز الجاري.

ونوهت الوزارة إلى أنه تم دعوة أكثر من متقدم ومتقدمة لكل وظيفة لإجراء المقابلات الشخصية على أن يتم استبعاد طلبات الترشيح في حالة عدم اجتياز تلك المقابلات.

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