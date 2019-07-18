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اعلان شركة إتحاد مصانع الأسلاك عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

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اعلان شركة إتحاد مصانع الأسلاك عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر ) اعلان شركة إتحاد مصانع الأسلاك عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )
بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود الإنخفاض فى صافى الربح للربع الحالى (الثانى 2019 ) مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق ( الثانى 2018) بشكل رئيسى إلى إنخفاض المبيعات و إنخفاض هوامش الربحية نتيجة لإنخفاض الطلب على المنتجات خلال الربع الحالى . يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود الإنخفاض فى صافى الربح للربع الحالى ( الثانى 2019 ) مقارنة مع الربع السابق (الأول 2019) بشكل رئيسى إلى إنخفاض المبيعات و إنخفاض هوامش الربحية نتيجة لإنخفاض الطلب على االمنتجات و حلول شهر رمضان المبارك و إجازة عيد الفطر المبارك خلال الربع الحالى . يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود الإرتفاع فى صافى الربح للفترة الحالية ( النصف الأول 2019 ) مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق ( النصف الأول 2018 ) بشكل رئيسى إلى إرتفاع كلا من المبيعات و الإيرادات الأخرى و إنخفاض مصروف الزكاة . طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي لا يوجد إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم إعادة تبويب بعض الأرقام المقارنة للفترة المماثلة من العام السابق لتتفق مع تبويب الفترة الحالية معلومات اضافية قامت الشركة بتطبيق المعايير الدولية إعتبارا من 1/1/2017 م كما قامت بتطبيق المعيار الدولى رقم 16 و الخاص بعقود الإيجار التمويلية إعتبارا من 1/1/2019.

مباشر (اقتصاد)

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