أخبار عاجلة

محدث.. سهم "مايكروسوفت" يرتفع بالختام بعد نتائج الأعمال -
محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام لتسجل خسائر أسبوعية -
تمديد احتجاز الناقلة الإيرانية بجبل طارق -
نبيلة مكرم وزيرة الهجرة تعلق على واقعة اعتداء الشرطة الرومانية على مسافر مصري -
كاسبرسكي لاب: مجموعة Turla تجدد ترسانتها وتزودتها بأساليب تخريبية جديدة -
طهران لواشنطن: هذا هو دليلنا -
باب الخلق | أكبر نصرة ممكن تشوفها في حياتك قصة أحمد والست بخيتة -
عمرو أديب: وضع خطير جداً... إيران تحتجز ناقلتي نِفط بريطانيتين -
سوريا : مطمئنون على طلابنا في الأردن -
ترامب: بوريس جونسون سيصلح ما أفسدته ماي بشأن البريكست -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

انخفاض التكاليف يصعد بأرباح زهرة الواحة 29% في الربع الثاني

Google+ Print
انخفاض التكاليف يصعد بأرباح زهرة الواحة 29% في الربع الثاني انخفاض التكاليف يصعد بأرباح زهرة الواحة 29% في الربع الثاني

الرياض ـ مباشر: ارتفعت أرباح شركة زهرة الواحة للتجارة 29.2 بالمائة، خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بالربع المماثل من 2018، وارتفعت الأرباح 11 بالمائة مقارنة بالربع السابق.

وكشفت البيانات الأولية  للشركة على "تداول" اليوم الخميس، ارتفاع صافي الربح إلى 10.14 مليون ريال بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل 7.85 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي. 

وعزت الشركة ارتفاع صافي الربح إلى انخفاض تكلفة المبيعات، ومصروفات البيع والتوزيع، وتكاليف التمويل.

وعلى مستوى النصف الأول، ارتفعت صافي الأرباح إلى 19.27 مليون ريال، مقابل 12.1 مليون ريال للنصف الأول من 2018، بارتفاع نسبته 59.3 بالمائة.

وقفزت أرباح الشركة نحو 115 بالمائة في الربع الأول من 219، إلى 9.13 مليون ريال، مقابل 4.25 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

ترشيحات:

تحليل: بورصات الخليج في مرمى المخاوف التجارية

الداخلية السعودية تطلق خدمة إصدار وتجديد بطاقة الهوية للمواطنين بالخارج

إنفوجرافيك.. عدد الحجاج الوافدين للمملكة العربية السعودية

المالية السعودية: تسهيلات جديدة لدفع مستحقات القطاع الخاص

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
البلدية السعودية تطلق نظام تصنيف المقاولين في 31 يوليو الجاري

البلدية السعودية تطلق نظام تصنيف المقاولين في 31 يوليو الجاري

السعودية تستقبل 74 ألف حاج عبر مبادرة "طريق مكة"

السعودية تستقبل 74 ألف حاج عبر مبادرة "طريق مكة"

عاصفة ترابية في السعودية تتسبب في تحطم السيارات والمباني (فيديو+صور)

عاصفة ترابية في السعودية تتسبب في تحطم السيارات والمباني (فيديو+صور)

السفارة السعودية بالقاهرة تحذر من التعامل مع شركات سياحية تصدر تأشيرات حج "مزورة"

السفارة السعودية بالقاهرة تحذر من التعامل مع شركات سياحية تصدر تأشيرات حج "مزورة"