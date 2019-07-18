انخفاض التكاليف يصعد بأرباح زهرة الواحة 29% في الربع الثاني

الرياض ـ مباشر: ارتفعت أرباح شركة زهرة الواحة للتجارة 29.2 بالمائة، خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بالربع المماثل من 2018، وارتفعت الأرباح 11 بالمائة مقارنة بالربع السابق.

وكشفت البيانات الأولية للشركة على "تداول" اليوم الخميس، ارتفاع صافي الربح إلى 10.14 مليون ريال بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل 7.85 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الربح إلى انخفاض تكلفة المبيعات، ومصروفات البيع والتوزيع، وتكاليف التمويل.

وعلى مستوى النصف الأول، ارتفعت صافي الأرباح إلى 19.27 مليون ريال، مقابل 12.1 مليون ريال للنصف الأول من 2018، بارتفاع نسبته 59.3 بالمائة.

وقفزت أرباح الشركة نحو 115 بالمائة في الربع الأول من 219، إلى 9.13 مليون ريال، مقابل 4.25 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

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