أخبار عاجلة

محدث.. سهم "مايكروسوفت" يرتفع بالختام بعد نتائج الأعمال -
محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام لتسجل خسائر أسبوعية -
تمديد احتجاز الناقلة الإيرانية بجبل طارق -
نبيلة مكرم وزيرة الهجرة تعلق على واقعة اعتداء الشرطة الرومانية على مسافر مصري -
كاسبرسكي لاب: مجموعة Turla تجدد ترسانتها وتزودتها بأساليب تخريبية جديدة -
طهران لواشنطن: هذا هو دليلنا -
باب الخلق | أكبر نصرة ممكن تشوفها في حياتك قصة أحمد والست بخيتة -
عمرو أديب: وضع خطير جداً... إيران تحتجز ناقلتي نِفط بريطانيتين -
سوريا : مطمئنون على طلابنا في الأردن -
ترامب: بوريس جونسون سيصلح ما أفسدته ماي بشأن البريكست -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

تعلن الشركة السعودية للأسماك عن تاريخ بدء التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

Google+ Print
تعلن الشركة السعودية للأسماك عن تاريخ بدء التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) تعلن الشركة السعودية للأسماك عن تاريخ بدء التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
تفاصيل الإعلان تعلن الشركة للأسماك عن بدء التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الثاني) والتي ستعقد بمشيئة الله في تمام الساعة االسادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 20/11/1440هـ الموافق 23/07/2019م حسب تقويم أم القرى بقاعة اجتماعات فندق كورت يارد ماريوت – بمدينة الرياض.

علما بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات ( تداولاتي ) الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الاجتماع إبتداءً من يوم السبت الساعة (10:00) صباحاً 17 /11/1440هـ الموافق 20/07/ 2019م و حتى الساعة 4:00 عصرا من يوم انعقاد الاجتماع و سيكون التسجيل و التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين من خلال الرابط الإلكتروني التالي :

www.Tadawulaty.com.sa

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
البلدية السعودية تطلق نظام تصنيف المقاولين في 31 يوليو الجاري

البلدية السعودية تطلق نظام تصنيف المقاولين في 31 يوليو الجاري

السعودية تستقبل 74 ألف حاج عبر مبادرة "طريق مكة"

السعودية تستقبل 74 ألف حاج عبر مبادرة "طريق مكة"

عاصفة ترابية في السعودية تتسبب في تحطم السيارات والمباني (فيديو+صور)

عاصفة ترابية في السعودية تتسبب في تحطم السيارات والمباني (فيديو+صور)

السفارة السعودية بالقاهرة تحذر من التعامل مع شركات سياحية تصدر تأشيرات حج "مزورة"

السفارة السعودية بالقاهرة تحذر من التعامل مع شركات سياحية تصدر تأشيرات حج "مزورة"