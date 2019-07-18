تعلن الشركة السعودية للأسماك عن تاريخ بدء التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

تفاصيل الإعلان تعلن الشركة السعودية للأسماك عن بدء التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الثاني) والتي ستعقد بمشيئة الله في تمام الساعة االسادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 20/11/1440هـ الموافق 23/07/2019م حسب تقويم أم القرى بقاعة اجتماعات فندق كورت يارد ماريوت – بمدينة الرياض.

علما بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات ( تداولاتي ) الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الاجتماع إبتداءً من يوم السبت الساعة (10:00) صباحاً 17 /11/1440هـ الموافق 20/07/ 2019م و حتى الساعة 4:00 عصرا من يوم انعقاد الاجتماع و سيكون التسجيل و التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين من خلال الرابط الإلكتروني التالي :

www.Tadawulaty.com.sa