تعلن شركة زهرة الواحة للتجارة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

2- بلغت مصروفات البيع والتوزيع للربع الحالي 2,259,942 ريال مقابل 2,438,854 ريال للربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره 7.34%، وقد بلغت مصروفات البيع والتوزيع للفترة الحالية 4,351,579 ريال مقابل 4,355,952 ريال للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره 0.10%.
3- بلغت المصروفات الادارية والعمومية للربع الحالى 1,869,070 ريال مقابل 1,805,187 ريال للربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 3.54%، وبلغت المصروفات الادارية والعمومية للفترة الحالية 3,172,700 ريال مقابل 3,165,361 ريال للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 0.23%.
4- بلغت تكاليف التمويل للربع الحالى 3,008,710 ريال مقابل 3,314,002 ريال للربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره 9.21%، كما بلغت تكاليف التمويل للفترة الحالية 6,453,819 ريال مقابل 5,719,476 ريال للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 12.84%.
5- بلغ صافى الربح قبل الزكاة للربع الحالى 11,013,174 ريال مقابل 8,929,246 ريال للربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 23.34%، وبلغ صافى الربح قبل الزكاة للفترة الحالية 21,008,231 ريال مقابل 14,067,221 ريال للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 49.34%.
6- بلغ رصيد القروض طويلة الاجل كما فى 30 يونيو 2019م 92,008,729 ريال مقابل 112,796,622 ريال كما فى 31 ديسمبر 2018م بانخفاض قدره 18.43%.
7- بلغ رصيد القروض قصيرة الاجل كما فى 30 يونيو 2019م 101,672,962 ريال مقابل 110,652,414 ريال كما فى 31 ديسمبر 2018م بانخفاض قدره 8.12%.
8- بلغ رصيد الجزء المتداول من قروض طويلة الاجل فى 30 يونيو 2019م 38,064,018 ريال مقابل 34,962,550 ريال كما فى 31 ديسمبر 2018م بارتفاع قدره 8.87%.
9- بلغ رصيد حقوق الملكية فى 30 يونيو 2019م 197,000,788 ريال مقابل 192,898,778 ريال كما فى 31 ديسمبر 2018م بارتفاع قدره 2.13% ومقابل 171,349,827 ريال كما فى 30 يونيو 2018م بارتفاع قدره 14.97%.