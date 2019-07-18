تعلن شركة زهرة الواحة للتجارة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

معلومات اضافية 1- انخفضت مبيعات الشركة للربع الحالي بنسبة 5.16% عن مبيعات الربع المماثل من العام السابق بسبب انخفاض اسعار المواد الخام والتى تعتبر المحرك الرئيسى فى تسعير المبيعات، فى حين انخفضت تكلفة مبيعات الربع الحالى عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 7,09%.كما ارتفعت مبيعات الفترة الحالية بنسبة 10.43% عن مبيعات الفترة المماثلة من العام السابق فى حين ارتفعت تكلفة مبيعات الفترة الحالية عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 8.15%.

2- بلغت مصروفات البيع والتوزيع للربع الحالي 2,259,942 ريال مقابل 2,438,854 ريال للربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره 7.34%، وقد بلغت مصروفات البيع والتوزيع للفترة الحالية 4,351,579 ريال مقابل 4,355,952 ريال للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره 0.10%.

3- بلغت المصروفات الادارية والعمومية للربع الحالى 1,869,070 ريال مقابل 1,805,187 ريال للربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 3.54%، وبلغت المصروفات الادارية والعمومية للفترة الحالية 3,172,700 ريال مقابل 3,165,361 ريال للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 0.23%.

4- بلغت تكاليف التمويل للربع الحالى 3,008,710 ريال مقابل 3,314,002 ريال للربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره 9.21%، كما بلغت تكاليف التمويل للفترة الحالية 6,453,819 ريال مقابل 5,719,476 ريال للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 12.84%.

5- بلغ صافى الربح قبل الزكاة للربع الحالى 11,013,174 ريال مقابل 8,929,246 ريال للربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 23.34%، وبلغ صافى الربح قبل الزكاة للفترة الحالية 21,008,231 ريال مقابل 14,067,221 ريال للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 49.34%.

6- بلغ رصيد القروض طويلة الاجل كما فى 30 يونيو 2019م 92,008,729 ريال مقابل 112,796,622 ريال كما فى 31 ديسمبر 2018م بانخفاض قدره 18.43%.

7- بلغ رصيد القروض قصيرة الاجل كما فى 30 يونيو 2019م 101,672,962 ريال مقابل 110,652,414 ريال كما فى 31 ديسمبر 2018م بانخفاض قدره 8.12%.

8- بلغ رصيد الجزء المتداول من قروض طويلة الاجل فى 30 يونيو 2019م 38,064,018 ريال مقابل 34,962,550 ريال كما فى 31 ديسمبر 2018م بارتفاع قدره 8.87%.

9- بلغ رصيد حقوق الملكية فى 30 يونيو 2019م 197,000,788 ريال مقابل 192,898,778 ريال كما فى 31 ديسمبر 2018م بارتفاع قدره 2.13% ومقابل 171,349,827 ريال كما فى 30 يونيو 2018م بارتفاع قدره 14.97%.