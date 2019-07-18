وزير الخارجية الروسي: أي "خطوة خاطئة" في الخليج محفوفة بعواقب مدمرة

موسكو- سبوتنيك. وقال لافروف:"على خلفية التبادل المستمر للاتهامات بين واشنطن وطهران، هناك زيادة في عدد تجمعات البحرية الأمريكية، مما يخلق خطر حدوث اشتباك مسلح".

وأضاف لافروف: "أي"خطوة خاطئة يمكن أن تؤدي إلى صراع محفوف بعواقب مدمرة لا يمكن التنبؤ بها".

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وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا واقتصاديا من جانب واشنطن، وذلك بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وتشديد العقوبات النفطية الأمريكية على الجمهورية الإسلامية، وبعد أن أدرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرس الثوري على قائمة الإرهاب الأمريكية في 8 نيسان/أبريل 2019.

وكانت طهران قد ردت بإعلان القيادة المركزية الأمريكية منظمة إرهابية والحكومة الأمريكية راعية للإرهاب.