صفقة اليوم.. خصم 96% على حزمة تعلم أمن الشبكات من سيسكو CCNA Security 

حزمة أمن الشبكات من سيسكو The Foundational Cisco CCNA Security Bundle

عدد الدورات: 3

المدة: 53 ساعة

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة

تساعدك هذه الحزمة على اكتساب المهارات اللازمة لتطوير بنية تحتية أمنية، والتعرف على التهديدات ونقاط الضعف في الشبكات لتأمينها.

تركز الحزمة على تقنيات أمان الشبكات الأساسية، وتركيب واستكشاف ومراقبة أجهزة الشبكة للحفاظ على سلامة البيانات والأجهزة، والتعريف بالتقنيات التي تستخدمها سيسكو في هيكلها الأمني.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

اللغة: الإنجليزية

التوفر: أونلاين

السعر الأصلي قبل الخصم: 897 دولارًا

السعر الحالي بعد الخصم: 29 دولارًا

نسبة الخصم: 96%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

تعتبر شركة (سيسكو) Cisco من الشركات العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا الشبكات، حيث تنتشر أجهزتها في جميع أنحاء العالم، لذلك إذا كنت تخطط للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات – في وظائف مثل: أخصائي أمان الشبكات، أو مهندس أمن إلكتروني Cybersecurity engineer – فأنت بحاجة حقًا إلى معرفة كيفية إنشاء شبكات سيسكو، وكيفية تأمينها.

تشير الإحصائيات إلى زيادة طلب الشركات لمهندسي الأمن الإلكتروني بنسبة 132% خلال عام 2018، كما أن هذه الوظائف ستظل مطلوبة خلال 2019، ويرجع ذلك على الأرجح إلى زيادة عدد خروقات البيانات عالميًا، وتزايد المخاوف المتعلقة بخصوصية المستخدمين.

يمكنك تطوير مهاراتك في مجال أمن الشبكات بحصولك على حزمة The Foundational Cisco CCNA Security Bundle؛ والتي تتضمن 3 دورات، وما يصل إلى 53 ساعة من المحتوى، لتغطي العديد من مهارات إنشاء الشبكات وتأمينها.

عادة يبلغ سعر هذه الحزمة 897 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 29 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 96 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

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ستساعدك هذه الحزمة على تعلم المهارات اللازمة لتطوير بنية تحتية أمنية، والتعرف على التهديدات الأمنية المحتملة ونقاط الضعف بالشبكات.

ستتعلم كل شيء بدءًا من كيفية تشغيل شبكات IPv4 و IPv6، وتعريفها، وتحديد تهديدات الأمان الأساسية، مرورًا بربط شبكات VLAN، وبروتوكولات التوجيه الديناميكية، وانتهاءً باستكشاف أخطاء IPv4 و IPv6.

كما تركز الحزمة على وظائف الشبكات، ومعرفة أجهزة توجيه Cisco، وإنشاء اتصال بالإنترنت، وإدارة قوائم ACL، وتنفيذ شبكات VLAN، وتتيح لك فهم التفاعلات ووظائف الشبكة الخاصة بجدران الحماية، ووحدات التحكم اللاسلكية ونقاط الوصول، بالإضافة إلى التركيز على أمان شبكة.

الأهم من ذلك كله أنك ستكون مستعدًا لاجتياز الاختبار الدولي للحصول على شهادة CCNA Security من ( سيسكو) Cisco في أول محاولة لك.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة، وهو ما يمكنك تضمينه في سيرتك الذاتية أو حسابك على لينكدإن. لذلك سارع إلى بناء خبراتك اليوم وأعِد نفسك لكي تصبح محترفًا مطلوبًا في مجال أمان الشبكات.

فيما يلي الدورات التدريبية التي تتضمنها الحزمة:

Cisco 100-105: Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 – ICND1 V3

Cisco 200-105 Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2 – ICND2 V3

Cisco 210-260: Implementing Cisco Network Security

الحصول على الصفقة: من هنا.