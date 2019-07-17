أرباح "أي.بي.إم" ترتفع بأكثر من التوقعات بالربع الثاني

مباشر: ارتفعت أرباح شركة "أي.بي.إم" بأكثر من تقديرات المحللين خلال الربع الثاني من العام الجاري، في حين تراجعت الإيرادات لكنها جاءت وفقاً للتقديرات.

وكشفت الشركة الأمريكية في تقرير نتائج أعمالها الصادرة اليوم الأربعاء، أنها حققت صافي أرباح بلغ 2.49 مليار دولار(2.81 دولار للسهم) في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، مقارنة مع 2.40 مليار دولار (2.61 دولار للسهم) خلال نفس الفترة من عام 2018.

وبلغ نصيب السهم من الأرباح باستثناء البنود والمواد غير المتكررة نحو 3.17 دولار للسهم، مقارنة مع تقديرات المحللين البالغة 3.07 دولار.

كما تراجعت إيرادات الشركة إلى 19.16 مليار دولار خلال الربع الثاني، مقارنة مع 20.003 مليار دولار خلال نفس الفترة في العام الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى تراجع الإيرادات إلى 19.16 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي.

وجاء انخفاض الإيرادات مع هبوط عائدات قطاع خدمات التكنولوجيا العالمية إلى 6.83 مليار دولار خلال الربع الثاني مقارنة مع 7.32 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المنصرم.

في حين ارتفعت إيرادات الخدمات السحابية والمعرفية إلى 5.64 مليار دولار من 5.47 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، ومقابل تقديرات عند 5.55 مليار دولار.

وعند الإغلاق، تراجع سهم "أي.بي.أم" بنحو 0.3 بالمائة إلى 143.07 دولار، لكنه ارتفع 3 بالمائة في تعاملات ما بعد الجلسة.