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الداخلية السعودية تطلق خدمة إصدار وتجديد بطاقة الهوية للمواطنين بالخارج

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الداخلية السعودية تطلق خدمة إصدار وتجديد بطاقة الهوية للمواطنين بالخارج الداخلية السعودية تطلق خدمة إصدار وتجديد بطاقة الهوية للمواطنين بالخارج

الرياض - مباشر: دشن وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، خدمة " الأحوال في الخارج".

وتهدف الخدمة الجديدة لإصدار وتجديد بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين المقيمين خارج المملكة لغرض الدراسة أو العمل أو العلاج، وفقاً لوكالة أنباء "واس".

واستمع وزير الداخلية خلال التدشين لشرح موجز عن الخدمة ومميزاتها قدمه وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود.

وستقدم الخدمة من خلال زيارة فريق من الأحوال المدنية والجهات ذات العلاقة لتقديم الخدمة للمواطنين في ممثليات المملكة حول العالم.

ويذكر أن الخدمة تهدف إلى عدم تعطل مصالح المواطنين جراء انتهاء تاريخ صلاحية بطاقة الهوية الوطنية، إضافة إلى توفير الوقت والجهد عن طريق تقديم الخدمة في أماكن وجودهم، وعدم تكبدهم عناء السفر.

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