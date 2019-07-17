الإمارات تتصدر دول المنطقة بنمو التوظيف عبر الإنترنت

أبوظبي - مباشر: أظهر مؤشر مونستر للتوظيف- وهو ما يشكل أعلى نسبة نمو في المنطقة- أن دولة الإمارات سجلت نموا ملحوظا بنسبة 18 في المئة في الوظائف عبر الإنترنت في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكشف المؤشر، اليوم الأربعاء، أنه في دلالة واضحة على أن استراتيجية التعليم 2020 لدولة الإمارات بدأت في مرحلة جني الثمار قاد قطاع التعليم الزيادة في التوظيف عبر الإنترنت في الدولة بزيادة قدرها 19 في الربع الثاني من 2019، مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وكانت الإمارات قد خصصت ما يعادل 2.8 مليار دولار لقطاع التعليم في عام 2018، وهو ما يمثل 20 في المئة من الميزانية الاتحادية.

ومن القطاعات الأخرى التي سجلت نموا على مؤشر مونستر للتوظيف للربع الثاني في الدولة قطاع الإنتاج بنسبة 12 في المئة، إلى جانب قطاع النفط والغاز و"التكنولوجيا والاتصالات/مزودو خدمات الإنترنت" بمعدل نمو 8 في المئة لكل منهما.

فيما سجل قطاع الهندسة والتشييد والعقارات انخفاضا بنسبة 19 في المئة، مقارنة بالربع الثاني من عام 2018.

وفي الطلب على الوظائف تصدر الترتيب الوظائف في قطاع "التسويق والاتصالات" بنسبة 15 في المئة، تلاه قطاع "الضيافة والسفر"، وقطاع "المالية والمحاسبة" بنسبة 7 في المئة لكل منهما.

وتقدمت دولة الإمارات النمو الإقليمي بين الدول حسب ما ورد في مؤشر مونستر للتوظيف بنسبة 18 في المئة تلتها المملكة العربية السعودية بنسبة 13 في المئة والكويت بنسبة 10 في المئة وكانت عمان هي الدولة الوحيدة التي أظهرت تراجعا طفيفا في التوظيف عبر الإنترنت مع انخفاض بنسبة 4 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

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