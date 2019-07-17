أخبار عاجلة

محدث.. سهم "مايكروسوفت" يرتفع بالختام بعد نتائج الأعمال -
محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام لتسجل خسائر أسبوعية -
تمديد احتجاز الناقلة الإيرانية بجبل طارق -
نبيلة مكرم وزيرة الهجرة تعلق على واقعة اعتداء الشرطة الرومانية على مسافر مصري -
كاسبرسكي لاب: مجموعة Turla تجدد ترسانتها وتزودتها بأساليب تخريبية جديدة -
طهران لواشنطن: هذا هو دليلنا -
باب الخلق | أكبر نصرة ممكن تشوفها في حياتك قصة أحمد والست بخيتة -
عمرو أديب: وضع خطير جداً... إيران تحتجز ناقلتي نِفط بريطانيتين -
سوريا : مطمئنون على طلابنا في الأردن -
ترامب: بوريس جونسون سيصلح ما أفسدته ماي بشأن البريكست -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

عضو بالكونجرس الأمريكي:الليبرا قد تكون أكثر خطورة من هجوم 11سبتمبر

Google+ Print
عضو بالكونجرس الأمريكي:الليبرا قد تكون أكثر خطورة من هجوم 11سبتمبر عضو بالكونجرس الأمريكي:الليبرا قد تكون أكثر خطورة من هجوم 11سبتمبر

مباشر: هاجم عضو لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي عملة فيسبوك الجديدة "الليبرا" مشيراً إلى أن مخاطرها المحتملة قد تكون أسوأ من الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وقال المشرع الديمقراطي "براد شيرمان" خلال جلسة استماع بشأن "الليبرا"، اليوم الأربعاء، إن مارك زوكربيرج يخطط لإطلاق عملة مشفرة، مثل البيتكوين المثيرة للجدل التي ترتبط غالبًا بتوفير "خصوصية لتجار المخدرات، والمتاجرين بالبشر، والإرهابيين".

وطالب "شيرمان" مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لعملاق وسائل الإعلام الاجتماعية بشهادة أمام لجنة مجلس النواب بشأن خطط العملة الإلكترونية.

ومن جانبها، قالت "ماكسين ووترز" رئيسة لجنة مجلس النواب إن هناك مخاوف جدية بشأن خطط فيسبوك والتي تثير مخاطر أمنية ومخاوف السياسة النقدية، ليس فقط لمستخدمي المنصة الاجتماعية لكن أيضًا للمستهلكين والمستثمرين والاقتصاد العالمي.

وكان "ديفيد ماركوس"، كبير المسؤولين التنفيذيين في "فيسبوك" تعهد خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ بالأمس بالعمل مع المنظمين لمعالجة مخاوفهم، مشيراً إلى أن الشركة لن تطرح عملتها الرقمية إلا إذا تمت معالجة المخاوف التنظيمية.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام لتسجل خسائر أسبوعية

محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام لتسجل خسائر أسبوعية

محدث.. سهم "مايكروسوفت" يرتفع بالختام بعد نتائج الأعمال

محدث.. سهم "مايكروسوفت" يرتفع بالختام بعد نتائج الأعمال

ترامب: بوريس جونسون سيصلح ما أفسدته ماي بشأن البريكست

ترامب: بوريس جونسون سيصلح ما أفسدته ماي بشأن البريكست

محدث.. النفط يسجل خسائر أسبوعية تتجاوز 7.5%

محدث.. النفط يسجل خسائر أسبوعية تتجاوز 7.5%