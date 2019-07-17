عضو بالكونجرس الأمريكي:الليبرا قد تكون أكثر خطورة من هجوم 11سبتمبر

مباشر: هاجم عضو لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي عملة فيسبوك الجديدة "الليبرا" مشيراً إلى أن مخاطرها المحتملة قد تكون أسوأ من الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وقال المشرع الديمقراطي "براد شيرمان" خلال جلسة استماع بشأن "الليبرا"، اليوم الأربعاء، إن مارك زوكربيرج يخطط لإطلاق عملة مشفرة، مثل البيتكوين المثيرة للجدل التي ترتبط غالبًا بتوفير "خصوصية لتجار المخدرات، والمتاجرين بالبشر، والإرهابيين".

وطالب "شيرمان" مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لعملاق وسائل الإعلام الاجتماعية بشهادة أمام لجنة مجلس النواب بشأن خطط العملة الإلكترونية.

ومن جانبها، قالت "ماكسين ووترز" رئيسة لجنة مجلس النواب إن هناك مخاوف جدية بشأن خطط فيسبوك والتي تثير مخاطر أمنية ومخاوف السياسة النقدية، ليس فقط لمستخدمي المنصة الاجتماعية لكن أيضًا للمستهلكين والمستثمرين والاقتصاد العالمي.

وكان "ديفيد ماركوس"، كبير المسؤولين التنفيذيين في "فيسبوك" تعهد خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ بالأمس بالعمل مع المنظمين لمعالجة مخاوفهم، مشيراً إلى أن الشركة لن تطرح عملتها الرقمية إلا إذا تمت معالجة المخاوف التنظيمية.