السعودية..أكثر من 80 ألف أسرة تستفيد من"سكني" خلال 6 أشهر

الرياض - مباشر: ذكر برنامج سكني السعودي التابع لوزارة الإسكان أن أكثر من 80 ألف أسرة استفادت من البرنامج خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري.

وأوضح تقرير سكني عن شهر يونيو الماضي، الصادر، اليوم الأربعاء، أن عدد الأسر التي استفادت خلال الشهر الماضي من البرنامج بلغ 12.4 ألف أسرة، فيما حصلت 4.6 ألف أسرة على وحدات سكنية.

ونوه البرنامج، إلى أن عدد الأسر التي استفادت منه منذ بداية العام وحتى يونيو / حزيران الماضي تجاوز الـ80.6 ألف أسرة، فيما حصلت 38.4 ألف أسرة على وحدات سكنية بنفس الفترة.

وبالنسبة للمخططات السكنية الجديدة، فقد طرح البرنامج 11 مخططاً بعدد أراضي 9.6 ألف قطعة أرض مجانية خلال شهر يونيو، ووصل عدد الوحدات السكنية التي يتم بناؤها حالياً 95.2 ألف وحدة.

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