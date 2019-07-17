محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام مع المخاوف التجارية

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، مع المخاوف التجارية واستمرار الكشف عن نتائج الأعمال.

وتواصل الشركات والبنوك الإفصاح عن أدائها المالي في الربع الثاني من العام الجاري، حيث سجل "بنك أوف أمريكا" أرباحاً بأكثر من التقديرات.

ويتوقع المحللون أن تسجل شركات "ستاندرد آند بورز" تراجعاً في الأرباح خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 3 بالمائة.

وفيما يتعلق بالتطورات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، ذكرت "صحيفة وول ستريت جورنال" أن التقدم في اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين قد تعطل بسبب القيود المفروضة على هواوي.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس أن الولايات المتحدة أمامها طريق طويل للتوصل لصفقة تجارية مع الصين.

وفي بيانات اقتصادية اليوم تراجعت تصاريح وعمليات بناء المنازل بالولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.

وعند ختام التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي هامشياً بنسبة 0.4 بالمائة ليصل إلى 27219.7 نقطة، ليفقد أكثر من 115 نقطة.

كما تراجع "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.6 بالمائة عند 2984.4 نقطة، وهبط "ناسداك" بنسبة 0.5 بالمائة ليسجل 8185.2 نقطة.

وبحلول الساعة 8:05 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2 بالمائة إلى 97.220.