أخبار عاجلة

محدث.. سهم "مايكروسوفت" يرتفع بالختام بعد نتائج الأعمال -
محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام لتسجل خسائر أسبوعية -
تمديد احتجاز الناقلة الإيرانية بجبل طارق -
نبيلة مكرم وزيرة الهجرة تعلق على واقعة اعتداء الشرطة الرومانية على مسافر مصري -
كاسبرسكي لاب: مجموعة Turla تجدد ترسانتها وتزودتها بأساليب تخريبية جديدة -
طهران لواشنطن: هذا هو دليلنا -
باب الخلق | أكبر نصرة ممكن تشوفها في حياتك قصة أحمد والست بخيتة -
عمرو أديب: وضع خطير جداً... إيران تحتجز ناقلتي نِفط بريطانيتين -
سوريا : مطمئنون على طلابنا في الأردن -
ترامب: بوريس جونسون سيصلح ما أفسدته ماي بشأن البريكست -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام مع المخاوف التجارية

Google+ Print
محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام مع المخاوف التجارية محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام مع المخاوف التجارية

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، مع المخاوف التجارية واستمرار الكشف عن نتائج الأعمال.

وتواصل الشركات والبنوك الإفصاح عن أدائها المالي في الربع الثاني من العام الجاري، حيث سجل "بنك أوف أمريكا" أرباحاً بأكثر من التقديرات.

ويتوقع المحللون أن تسجل شركات "ستاندرد آند بورز" تراجعاً في الأرباح خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 3 بالمائة.

وفيما يتعلق بالتطورات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، ذكرت "صحيفة وول ستريت جورنال" أن التقدم في اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين قد تعطل بسبب القيود المفروضة على هواوي.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد بالأمس أن الولايات المتحدة أمامها طريق طويل للتوصل لصفقة تجارية مع الصين.

وفي بيانات اقتصادية اليوم تراجعت تصاريح وعمليات بناء المنازل بالولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.

وعند ختام التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي هامشياً بنسبة 0.4 بالمائة ليصل إلى 27219.7 نقطة، ليفقد أكثر من 115 نقطة.

كما تراجع  "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.6 بالمائة عند 2984.4 نقطة، وهبط "ناسداك" بنسبة 0.5 بالمائة ليسجل 8185.2 نقطة.

وبحلول الساعة 8:05 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2 بالمائة إلى 97.220.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
ترامب: بوريس جونسون سيصلح ما أفسدته ماي بشأن البريكست

ترامب: بوريس جونسون سيصلح ما أفسدته ماي بشأن البريكست

توقعات بفيتو لترامب لتمرير صفقة السلاح

توقعات بفيتو لترامب لتمرير صفقة السلاح

طهران تنفي تصريحات ترامب بتدمير سفينة أمريكية لطائرة إيرانية

طهران تنفي تصريحات ترامب بتدمير سفينة أمريكية لطائرة إيرانية

ترامب يطالب بإنهاء التشديد النقدي قبل أيام من اجتماع الفيدرالي

ترامب يطالب بإنهاء التشديد النقدي قبل أيام من اجتماع الفيدرالي