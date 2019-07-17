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الجنيه السوداني يرتفع بنسبة 4.6% بعد التوصل لاتفاق سياسي

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الجنيه السوداني يرتفع بنسبة 4.6% بعد التوصل لاتفاق سياسي الجنيه السوداني يرتفع بنسبة 4.6% بعد التوصل لاتفاق سياسي

مباشر: ذكر تقرير أن الجنيه السوداني ارتفع بنسبة 4.6 في المئة خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، بعد التوصل لاتفاق سياسي بين الأطراف بالدولة العربية.

وأفاد متعاملون بالأسواق الموازية، عن ارتفاع الجنيه السوداني أمام الدولار، ليسجل سعر شراء الدولار 61 جنيها، مقارنة بـ 64 جنيها أمس بزيادة 4.6 في المئة، وفقاً لموقع "الأسواق العربية".

توصل المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، اليوم، إلى اتفاقاً سياسياً مبدئياً.

ووقع الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائب رئيس المجلس الاتفاق نيابةً عن المجلس، فيما وقع عن قوى إعلان الحرية والتغيير أحمد الربيع.

ويشار، إلى أن بنك السودان المركزي، قد زاد شهر يونيو/حزيران الماضي، قيمة الجنيه السوداني بنحو 4 في المئة إلى 45 جنيها للدولار، عقب مساعدات من والإمارات بقيمة 3 مليارات دولار، منها 500 مليون دولار وديعة في البنك المركزي.

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مباشر (اقتصاد)

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