حزب العمال الكردستاني ينفى علاقته بحادث أربيل بالعراق

مباشر: ذكر تقرير حديث أن حزب العمال الكردستاني نفى علاقته بحادث أربيل بالعراق.

وأفاد التلفزيون العراقي، اليوم الأربعاء، أن حزب العمال الكردستاني نفى أي علاقة له بهجوم أربيل، والذي أدى إلى مقتل دبلوماسي تركي، وفقاً لقناة "روسيا اليوم".

وأشارت وكالة أنباء العراق "واع"، اليوم، إلى وفاة أحد جرحى الهجوم على القنصلية التركية في أربيل.

وقالت الخارجية التركية، بوقت سابق، إن موظفاً بالقنصلية التركية في أربيل قُتل في هجوم مسلح خلال تواجده خارج القنصلية.

وأدانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم، الحادث الذي طال دبلوماسياً تركياً في أربيل.

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