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الخارجية السعودية تحذر مواطنيها من شركات تأجير السيارات في تركيا

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الرياض - مباشر: حذرت وزارة الخارجية من عمليات استغلال بعض الشركات المحلية في تركيا العاملة في مجال تأجير السيارات للمواطنين المتواجدين بالدولة الإسلامية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان صادر، اليوم الأربعاء، أن الكثير من المواطنين تعرضوا لعمليات استغلال من قبل بعض الشركات المحلية لتأجير السيارات بمطار طرابزون ومركز المدنية وسحب مبالغ مالية من البطاقات الائتمانية لإصلاح السيارات عند تعرضها لحوادث، وإجبارهم على دفع مبالغ إضافية.

ودعت الوزارة، إلى الحرص على التعامل مع شركات تأجير سيارات عالمية معروفة.

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