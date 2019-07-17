صندوق النقد:عملة فيسبوك تثير مخاوف بشأن حماية المستهلك وخصوصية البيانات

مباشر: قال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي إن عملة فيسيوك الجديدة "الليبرا" المخطط لها يمكن أن يساعد في تعزيز الشمول المالي، لكنها تثير مخاوف بشأن حماية المستهلك وخصوصية البيانات وغسل الأموال.

وأضافت "جيتا جوبيناث" للصحفيين، اليوم الأربعاء، أن صندوق النقد أشار إلى المخاطر والمخاوف بشأن خطط فيسبوك وأنه من المهم للمنظمين أن يولوا عن كثب هذه التطورات المتعلقة بعملة "ليبرا"، وفقاً لوكالة "رويترز".

وتابعت "جوبيناث": "من المهم جدًا أن تولي الهيئات التنظيمية في العالم اهتمامًا وثيقًا بهذه التطورات وأن تتأكد من أنها ليست متأخرة للغاية في اتخاذ الخطوات الصحيحة".

ويخشى صناع السياسة والهيئات الرقابية المالية في الولايات المتحدة ودول أخرى من تبني النظام المالي على نطاق واسع للعملة الرقمية من قبل 2.38 مليار مستخدم على "فيسبوك" مما يثير العديد من المخاوف.

أشارت "جوبيناث" إلى أن صندوق النقد يفضل الشمول المالي الموسع، ويمكن أن تلعب العملات الرقمية دوراً في هذه العملية.

لكنها قالت إن هناك أيضًا أسئلة مهمة تثير عملة فيسبوك حول حماية المستهلك وخصوصية البيانات والتأثير على السياسة النقدية وغيرها من القضايا.