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محدث.. النفط يهبط 1.5% عند التسوية بعد بيانات المخزونات الأمريكية

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محدث.. النفط يهبط 1.5% عند التسوية بعد بيانات المخزونات الأمريكية محدث.. النفط يهبط 1.5% عند التسوية بعد بيانات المخزونات الأمريكية

مباشر: تراجعت  النفط بنحو 1.5 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات المخزونات الأمريكية التي جاءت أقل من التوقعات.

وتراجعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 3.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بأقل من توقعات المحللين، في حين زادت مخزونات البنزين خلال نفس الفترة.

كما تراجع إنتاج الولايات المتحدة النفطي بمقدار 300 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى 12 مليون برميل يومياً.

وكان النفط تعرض لخسائر قوية بالأمس مع إبداء إيران استعداد للتفاوض مع واشنطن بشرط العودة للاتفاقية النووية لعام 2015 وإلغاء العقوبات المفروضة على النظام الإيراني.

كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد أن هناك الكثير من التقدم تم إحرازه مع إيران لكنه لم يعط مزيداً من التفاصيل.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم أغسطس/آب بنسبة 1.5 بالمائة عند 56.78 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 2يوليو/تموز الجاري،  بعد أن سجل مستوى 58.36 دولار للبرميل خلال الجلسة.

وبحلول الساعة 6:57 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/آيلول بنحو 1.1 بالمائة إلى 63.06 دولار للبرميل، بعد أن كان مرتفعاً عند مستوى 65.28 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات.

مباشر (اقتصاد)

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