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خام الحديد يرتفع عالمياً لـ120 دولاراً للطن مع تراجع المعروض

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خام الحديد يرتفع عالمياً لـ120 دولاراً للطن مع تراجع المعروض خام الحديد يرتفع عالمياً لـ120 دولاراً للطن مع تراجع المعروض

مباشر: ارتفعت خام الحديد عالمياً أعلى مستوى 120 دولاراً للطن خلال تعاملات اليوم الأربعاء؛ مع نقص المعروض.

وتلقى الخام الدعم بعد أن كشفت شركة "بي.إتس.بي" عن تراجع صادرتها السنوية لأول مرة في عقد من الزمن.

وقالت شركة التعدين إنها شحنت 270.5 مليون طن من خام الحديد خلال الـ12 شهرًا المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، بانخفاض عن 273.2 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو أول انخفاض سنوي في المبيعات منذ عام 2000.

وأدت اضطرابات الإمدادات في أستراليا والبرازيل والإنتاج القياسي للصلب في الصين إلى ارتفاع سعر خام الحديد بنحو 67 بالمائة هذا العام إلى أكثر من 120 دولارًا للطن.

وكان من المتوقع أن تبلغ صادرات "بي.إتش.بي" ما بين 287 و 283 مليون طن من خام الحديد خلال الـ12 شهراً المنتهية في الشهر الماضي، لكنها اضطرت إلى خفض تقديراتها بعد أن ضرب مناجمها في غرب أستراليا إعصار استوائي.

مباشر (اقتصاد)

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