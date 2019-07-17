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الفيدرالي: التوقعات الاقتصادية إيجابية رغم عدم اليقين التجاري

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الفيدرالي: التوقعات الاقتصادية إيجابية رغم عدم اليقين التجاري الفيدرالي: التوقعات الاقتصادية إيجابية رغم عدم اليقين التجاري

مباشر: يرى بنك الاحتياطي الفيدرالي أن الولايات المتحدة استمر في النمو بوتيرة معتدلة، لكن النظرة المستقبلية إيجابية بشكل عام للأشهر المقبلة رغم عدم اليقين التجاري.

وأوضح تقرير "البيج بوك" عن الفترة من منتصف مايو/آيار الماضي وحتى يوليو/تموز الجاري والصادر اليوم الأربعاء، أن التوظيف نما بوتيرة معتدلة، أبطأ قليلاً من فترة التقرير السابق بالإضافة إلى استمرار تشدد سوق العمل.

وأظهر التقرير أن العديد من الولايات أبلغت عن استمرار نقص العاملين في معظم القطاعات، خاصة في البناء وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية، ومع ذلك خفضت بعض شركات التصنيع وتكنولوجيا المعلومات عدد العمال.

وأشارت معظم المجالس الفيدرالية إلى أن زيادة الأسعار كانت مستقرة لكنها أبطأ من فترة التقرير السابق.

وأكد التقرير أن الآفاق الاقتصادية بصفة عامة تبدو إيجابية خلال الأشهر المقبلة مع توقعات استمرار النمو المعتدل، بالرغم من حالة عدم اليقين بشأن أثر التوترات التجارية.

وبحلول الساعة 6:15 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 97.185.

مباشر (اقتصاد)

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