مسؤول: هيرمس المصرية تستحوذ على 6% من تداولات السوق السعودي

من أحمد علام

القاهرة- مباشر: قال الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار المجموعة المالية هيرمس القابضة (HRHO)، إن الشركة تستحوذ على حصة تتراوح بين 5 و 6 بالمائة من تداولات السوق السعودي.

واضاف محمد عبيد، على هامش مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، أننا نسعي للحفاظ علي الحصة، ونامل في زيادتها خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن حجم السيولة بالسوق السعودي خلال الفترة الحالية مرتفع.

وكانت المجموعة المالية هيرميس المدرجة بالبورصة المصرية، أعلنت في نهاية مايو الماضي أنها أتمت بنجاح تقديم خدماتها الاستشارية لاتفاقية تأسيس مشروع مشترك بين شركتي "إن إم سي هيلث كير" المدرجة ببورصة لندن للأوراق المالية، وشركة "حصانة الاستثمارية" التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية، كأول صفقة دمج واستحواذ لها في السعودية.

وقالت "هيرميس" في بيان حينها، إن المشروع الجديد سيكون واحداً من أكبر المشروعات العاملة في قطاع الرعاية الصحية من حيث عدد الأسر في المملكة العربية السعودية.

وأضافت، أنه بمقتضى الصفقة التي تم تنفيذها أمس، بلغت حصة «إن إم سي هيلث كير» 53 بالمائة في المشروع المشترك من خلال دمج خمسة أصول عاملة بالمملكة العربية السعودية وكذلك المساهمة بضخ حصة نقدية قدرها 250 مليون ريال سعودي في المشروع المشترك.

وتابعت: من جانب آخر سوف تمتلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهي أحد أكبر صناديق المعاشات في العالم من حيث حجم قاعدة الأصول المدارة، حصة 47 بالمائة من المشروع المشترك من خلال شركة حصانة الاستثمارية التابعة لها.

وتتمثل مساهمتها في نقل حصتها البالغة 38.88 بالمائة من أسهم الشركة الوطنية للرعاية الطبية – رعاية، المدرجة في سوق المال السعودية (تداول)، وذلك بقيمة 54 ريالاً سعودياً للسهم.

ومن خلال المشروع المشترك، تم الاستحواذ على حصة إضافية قدرها 4.629 مليون سهم في الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) أو ما يعادل 10.3 بالمائة من رأسمال الشركة، لتبلغ بذلك حصة المشروع المشترك في شركة رعاية 22.07 مليون سهم، أو ما يعادل 49.2 بالمائة من رأسمالها.

وفي هذا السياق قال محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس، إن الاتفاقية تمثل أول صفقة دمج واستحواذ للمجموعة المالية هيرميس في السوق السعودي، ويعكس ذلك استراتيجيتنا المعلنة بتنمية أعمال الشركة في السوق السعودي.

وأضاف أن ذلك تمهيداً للانطلاقة المتوقعة على خلفية خطط المملكة لتعزيز عمق السوق وكذلك ترقية السوق السعودي لمرتبة الأسواق الناشئة على مؤشري MSCI وFTSE Russell.

وأضاف عبيد أن جهود المجموعة المالية هيرمس لتنمية أعمالها في السوق السعودية أثمرت عن تضاعف حصة الشركة من إجمالي تنفيذات الوساطة مقارنة بالعام الماضي.

ومن جانبه، قال محمد فهمي الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، إن الشركة أتمت مؤخراً خدماتها الاستشارية لأكبر عملية طرح عام في السوق السعودي وتتوقع أن تتسارع أنشطة وأعمال الشركة بالمملكة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف فهمي أن المجموعة المالية لديها سلسلة من الصفقات التي تعمل على إتمامها في السوق السعودي وأن الشركة اتخذت عدة إجراءات لتنمية فريق العمل في ضوء النمو المتوقع لأنشطتها في المنطقة، وتتطلع لترسيخ مكانتها كالمستشار المفضل لصفقات سوق رأس المال والدمج والاستحواذ على الساحة الإقليمية.

وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المشترك بالصفقة، ووسيط التنفيذ الأوحد لشركتي "إن إم سي هيلث كير" وحصانة الاستثمارية.

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