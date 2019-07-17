جنرال إلكتريك تبيع حصة بشركة للطاقة الشمسية إلى بلاك روك

مباشر: وافقت شركة "جنرال إلكتريك" على بيع حصة أغلبية في وحدة الطاقة الشمسية التابعة لها إلى "بلاك روك".

وقالت الشركة الأمريكية في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه سيتم إنشاء شركة جديدة، هي "دستريبيوتد سولار ديفلوبمنت" والتي ستكون مملوكة بنسبة 80 بالمائة لصندوق يديره "بلاك روك" و20 بالمائة لمؤسسة مملوكة لشركة جنرال إلكتريك للطاقة المتجددة.

وستعزز الشركة الجديدة على حلول الطاقة الشمسية والتخزين للقطاعين التجاري والصناعي العام.

وتعزز الصفقة عملية تبسيط الأعمال حيث يسعى الرئيس التنفيذي "لاري كولب" إلى إنقاذ الشركة من خلال التركيز على الطيران والطاقة المولدة من الغاز الطبيعي وطاقة الرياح.

ومن جانبه، قال "إريك شيمان" الرئيس التنفيذي للشركة الجديدة أن الشراكة مع "بلاك روك" توفر الدعم الذي نحتاجه لنقل الأعمال إلى المستوى الأعلى في تطوير الطاقة الشمسية التجارية والصناعية.

وتدير "بلاك روك" واحدة من أكبر منصات الاستثمار في أسهم الطاقة المتجددة في العالم، حيث استثمرت 5 مليارات دولار في أكثر من 250 مشروعًا لطاقة الرياح والطاقة الشمسية في جميع أنحاء العالم، بطاقة إنتاجية إجمالية تتجاوز 5.2 جيجا واط.

وبحلول الساعة 5:15 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سهم "جنرال إلكتريك" بنحو 2 بالمائة إلى 10.16 دولار.