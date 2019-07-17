وزير خارجية البحرين ومستشار الأمن القومي الأمريكي يبحثان تعزيز التعاون الثنائي

القاهرة – سبوتنيك. نقل الموقع الرسمي للخارجية البحرينية، عن الشيخ خالد بن أحمد، أن اللقاء "يبرهن على ما تحظى به هذه العلاقات من أولوية واهتمام من قبل البلدين الصديقين، وتعكس مساعيهما الحثيثة لتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات بما يسهم في دعم مصالح البلدين والشعبين الصديقين".

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ونوه الوزير البحريني بـ "الجهود الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها الولايات المتحدة، من أجل استتباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم بأسره"، مؤكدا أن مملكة البحرين ستظل على موقفها الثابت الداعم لهذه الجهود.

من جانبه، أشاد بولتون بعلاقات الصداقة القوية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة، وحرصهما الدائم على تفعيل أطر التعاون الثنائي على المستويات كافة. وأعرب بولتون عن تقديره لاستضافة مملكة البحرين لورشة "السلام من أجل الازدهار" للسلام الاقتصادي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، معتبرا ذلك "خطوة مهمة تؤكد الدور المهم لمملكة البحرين في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة".

وشدد بولتون على أن الولايات المتحدة "ستواصل جهودها الهادفة للتصدي لخطر إيران في المنطقة بما تنتهجه من سياسات تقوم على التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، ودعم الجماعات والميليشيات الإرهابية، ونشر الفوضى والعنف". بحسب ما نقلت الصفحة الرسمية للخارجية البحرينية.

وأكد بولتون، أن "مواجهة خطر إيران يعد خطوة مهمة وهدف رئيسي لأجل السلام المستدام والاستقرار في المنطقة، ويستدعي تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل تحقيقه".

ويأتي اللقاء في إطار زيارة وزير الخارجية البحريني إلى الولايات المتحدة.