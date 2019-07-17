العراق والكويت يعلنان تشكيل لجان مشتركة لتطوير العلاقات الاقتصادية

القاهرة – سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، التي نقلت عن مؤتمر صحافي مشترك للوزيرين، في البصرة، أن الدولتين عبرتا عن رغبة مشتركة، لمعالجة المشاكل والعقبات، التي تعترض تطوير العلاقات الاقتصادية.

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وحول اتفاقية التجارة والمنطقة الحرة، قال العاني، "تم عرضها على الوزارات الأخرى، لغرض بيان وجهات النظر وإبداء الرأي فيها".

وذكر أنه تم الاتفاق مع الوزير الروضان على عقد الدورة الأولى للجنة العراقية – الكويتية، في 5 أيلول/ سبتمبر القادم، لغرض الوقوف على العقبات الموجودة، والانطلاق بالعلاقات إلى مستويات متقدمة في جميع المجالات.

وتأتي زيارة الروضان استكمالا لزيارة سابقة إلى بغداد، لبحث ملف افتتاح منطقة حرة بين البلدين، وتفعيل التبادل التجاري.

وتعززت العلاقات بين الكويت والعراق في السنوات الأخيرة، بعدما قطعت إثر حدوث الغزو العراقي للكويت في 1990؛ وتم استئنافها، عقب التدخل الأميركي في العراق عام 2003.

ومع ذلك، لا تزال بينهما قضايا كثيرة عالقة، هذه أبرزها، ملف التعويضات؛ حيث تقدر الأمم المتحدة تعويضات الكويت المستحقة على العراق جراء الغزو، بـ 14.7 مليار دولار، يدفع منها العراق تدريجيا للكويت.

وما تزال هناك خلافات حدودية، وتحديدا بخصوص خور عبد الله وميناء مبارك، واستثمار حقول النفط المشتركة.