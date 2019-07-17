إنتاج الولايات المتحدة من النفط يتراجع 300 ألف برميل

من: سالي إسماعيل

مباشر: تراجع إنتاج الولايات المتحدة من النفط بمقدار 300 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، ليكون الهبوط الأول في نحو ثلاثة أسابيع.

وكشف التقرير الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن متوسط إنتاج الولايات المتحدة النفطي سجل 12 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 12 يوليو/تموز مقارنة بـ 12.300 مليون برميل يومياً في الأسبوع السابق له.

ويأتي الهبوط في إنتاج النفط الأمريكي هذا الأسبوع للمرة الأولى بعد أسبوعين من الصعود المتتالي، ليبعتد بذلك عن القمة القياسية المسجلة على صعيد المستويات الأسبوعية والبالغة 12.400 مليون برميل يومياً في الأسبوع الأخير من شهر مايو/آيار الماضي.

وبحسب التقرير الأسبوعي، فإن صافي واردات النفط بالدولة صاحبة أكبر اقتصاد بالعالم شهدت زيادة طفيفة في الأسبوع الماضي بلغت 44 ألف برميل يومياً مع تراجع كل من الواردات والصادرات من الخام وإن كان الهبوط في الأخيرة بوتيرة أكبر.

وصعد صافي واردات الولايات المتحدة من النفط إلى 4.298 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي مقابل 4.254 مليون برميل يومياً المسجلة في الأسبوع السابق له.

وشهدت واردات النفط الأمريكية انخفاضاً قدره 470 ألف برميل يومياً في الأسبوع الماضي لتسجل 6.832 مليون برميل يومياً.

كما هبطت صادرات الولايات المتحدة من النفط إلى 2.534 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنقضي وهو أقل بنحو 514 ألف برميل يومياً عن مستويات الأسبوع السابق له.

وبالنسبة لمخزونات النفط الأمريكية، فتراجعت بمقدار 3.1 مليون برميل في السبوع المنقضي مقابل التوقعات البالغة 3.6 بالمائة في الاتجاه الهابط.

أما مخزونات البنزين في الولايات المتحدة، فارتفعت بمقدار 3.6 مليون برميل بالأسبوع الماضي مقابل توقعات المحللين التي كانت تشير لهبوط 925 ألف برميل.

وبحلول الساعة 3:43 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر سبتمبر/أيلول بنسبة 0.3 بالمائة إلى 64.18 دولار للبرميل.

كما تراجع سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر أغسطس/آب بنحو 0.6 بالمائة مسجلاً 57.28 دولار للبرميل.