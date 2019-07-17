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محدث.. هبوط الأسهم الأوروبية بالختام مع المخاوف التجارية

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محدث.. هبوط الأسهم الأوروبية بالختام مع المخاوف التجارية محدث.. هبوط الأسهم الأوروبية بالختام مع المخاوف التجارية

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مع حالة عدم اليقين التجارية واستمرار الإفصاح عن نتائج الأعمال الفصلية.

وتراجعت أسهم قطاع النفط والغاز نحو 2 بالمائة ليكون الأسوأ أداءً في البورصات الأوروبية، بينما ارتفع قطاع الغذاء والمشروبات بنحو 0.5 بالمائة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد صرح أمس بأن الولايات المتحدة لايزال أمامها طريق طويل لإبرام صفقة تجارية مع الصين، وأنها قد تفرض تعريفات على سلع من بكين بقيمة 325 مليار دولار إذا كانت بحاجة إلى ذلك.

وتواصل الشركات والبنوك في أوروبا عمليات الإفصاح عن نتائج الأعمال.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تسارع التضخم في منطقة اليورو إلى 1.3 بالمائة خلال الشهر الماضي، فيما انخفضت أسعار المنازل في لندن بأكبر وتيرة في 10 سنوات خلال مايو/أيار الماضي.

وعند نهاية التعاملات، تراجع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.4 بالمائة ليصل إلى 387.6 نقطة، فيما هبط مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.8 بالمائة عند 5571.7 نقطة.

وانخفض مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.5 بالمائة مُسجلاً 7535.4 نقطة، بينما تراجع مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.7 بالمائة عند 12341.03 نقطة.

وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.2 بالمائة مُسجلاً 1.1230 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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