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المحامي العبداللات يناشد الملك إصدار "عفو خاص"

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المحامي العبداللات يناشد الملك إصدار "عفو خاص" المحامي العبداللات يناشد الملك إصدار "عفو خاص"

جى بي سي نيوز  :- ناشد وكيل عدد من المعتقلين والمحكومين الإسلاميين، المحامي موسى العبدللات، الملك عبدالله الثاني بن الحسين بإصدار عفو خاص يشمل المعتقلين على خلفية قضايا الترويج على الشبكة المعلوماتية والمعروفة بقضايا (اللايك)، وقضايا المؤامرة وغيرها، مؤكدا أن هناك أكثر من ألف معتقل ومحكوم لم يشملهم أي عفو.

وأضاف العبداللات عقب اجتماع لذوي المعتقلين السياسيين في سجني موقر1 وموقر2 اليوم الثلاثاء، أن العفو العام الذي تم إصداره شمل قضايا القتل والاغتصاب والسرقة، ولم يشمل أي من المعتقلين على خلفية هذه القضايا. 

وقال: "إننا نطالب بالعفو الذي اعتدنا عليه من قبل الهاشميين"، مشيرا إلى أن اغلب المعتقلين هم من الطلاب الذين يحق لهم فرصة جديدة لاستكمال حياتهم.

كما طالب العبداللات بتحسين الظروف الصحية للمعتقلين، ونقلهم الى أماكن قريبة، حتى يتسنى لذويهم زيارتهم بسهولة ويسر ، وفق السبيل .

وقال ان اجتماعا بين ذوي المعتقلين السياسيين في سجني الموقر1 والموقر2 وعدد من السجون الأخرى، عقد اليوم الثلاثاء، حيث تركزت المطالبات على مناشدة بإصدار عفو خاص، وتحسين ظروف الاعتقال.

وأكد  العبداللات انه وحتى اليوم لم تلبى لهؤلاء المعتقلين أي مطالب انسانية، وما زالوا يقبعون في زنازين انفرادية مضغوطة وضيقة منعزلين عن العالم الخارجي كلياً مما يزيد في سوء أحوالهم الجسدية والنفسية، الأمر الذي يعرضهم للخطر المحدق. على حد وصفه.

جي بي سي نيوز

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