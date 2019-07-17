بديل لاجارد.. أوروبا تبحث عن استمرار الهيمنة على صندوق النقد

تحرير: أحمد شوقي

مباشر: بعد ترشيح كريستين لاجارد لرئاسة البنك المركزي الأوروبي، سوف يبدأ صندوق النقد الدولي عملية اختيار خليفة لـ"لاجارد" في رئاسة المؤسسة الدولية.

وفي بداية الشهر الجاري، رشح مجلس الاتحاد الأوروبي مديرة صندوق النقد الدولي لتولي رئاسة البنك المركزي الأوروبي، على أن يقوم البرلمان الأوروبي بالتصويت حول اختيار بديلاً لـ"ماريو دراجي" والذي تنتهي ولايته في أكتوبر/تشرين الأول القادم.

وقررت لاجارد الاستقالة من رئاسة صندوق النقد بدءًا من 12 سبتمبر/أيلول المقبل بعد ترشيحها من قبل الـ28 دولة الأوروبية لمنصب رئيس المركزي الأوروبي.

ويعمل وزراء الاتحاد الأوروبي على أن يكون بديل لاجارد من قارة أوروبا، لتستمر العادة بأن مدير صندوق النقد الدولي يكون أوروبي الجنسيةة منذ إنشائه في عام 1945.

وتأكيداً على ذلك، قال "برونو لو ماير" وزير المالية الفرنسي: "ما نريده في فرنسا هو أولاً الحصول على مرشح من الاتحاد الأوروبي يمكنه أن يخلف لاجارد في رئاسة صندوق النقد؛ ثانياً، نريد أن نكون قادرين على اتخاذ قرار بسرعة؛ ثالثًا، أريده أن يكون مرشحًا مميزاً، قدمه الاتحاد الأوروبي دون منافسات عديمة الفائدة".

ورصد تقرير لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية أبرز المرشحين لرئاسة الصندوق

وفيما يلى قائمة من المرشحين الأوروبين المحتملين لرئاسة صندوق النقد.

1- "مارك كارني" محافظ بنك إنجلترا الحالي وهو مواطن كندي لديه جوازات سفر إيرلندية وإنجليزية أيضاً.

2- "كريستالينا جورجيفا" من بلغاريا، التي تشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي للبنك الدولي.

3- "جيروين ديسيلبلوم" وزير المالية الهولندي السابق ورئيس مجموعة اليورو (التي تضم وزراء مالية منطقة اليورو الـ19).

4- "ماريو دراجي"، الرئيس المنتهية ولايته للبنك المركزي الأوروبي والذي يحمل الجنسية الإيطالية.

5- "بينوا كوور" وهو حاليًا عضو في المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، ولكن تنتهي ولايته في ديسمبر/كانون الأول الجاري.

6- "فولفجانج شويبله" وزير المالية السابق لألمانيا ورئيس البرلمان الألماني حاليًا.

7- "إقليد تساكالوتوس" وزير المالية اليوناني السابق الذي نفذ برنامج الإنقاذ الثالث في البلاد.

وإذا تم تأكيد تعيين لاجارد فسوف تتولى رئاسة البنك المركزي الأوروبي في 1 نوفمبر/تشرين الثاني وهذا يمنح صندوق النقد الدولي شهرين لاختياره خليفها.

كيف تتم عملية اختيار رئيساً لصندوق النقد الدولي؟

المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مسؤول عن اختيار المدير العام، ويتكون هذا المجلس من 24 فردًا، يتم انتخابهم من قبل الدول الأعضاء الفردية، أو من قبل مجموعات من الدول.

ولكن منذ عام 2011، يمكن لمحافظي صندوق النقد الدولي- وهم ممثلين من مختلف الدول الأعضاء به، وعادة هم وزراء مالية أو محافظون للبنك المركزي - تقديم أسماء المرشحين المحتملين.

وبمجرد أن يضع المجلس التنفيذي قائمة مختصرة تضم ثلاثة مرشحين، تتم مقابلة هؤلاء الأشخاص ومن ثم ينظر أعضاء المجلس التنفيذي الـ24 في إيجابيات وسلبيات كل مرشح حتى يتفقوا على اسم واحد بأغلبية الأصوات.

ووفقًا لصندوق النقد الدولي، يحتاج مدير الصندوق إلى أنه يكون لديه سجلاً قوياً في وضع السياسات الاقتصادية على "المستويات العليا".

كما يحتاج إلى مهارات إدارية وودبلوماسية ويجب أن يكون الشخص من بلد عضو في صندوق النقد الدولي.