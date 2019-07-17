نشرة أخبار "مباشر" لأبرز الأحداث بالسعودية..اليوم

الرياض - مباشر: سيطرت ردود الأفعال على قرار مجلس الوزراء السعودي بالسماح للمحال التجارية للعمل 24 ساعة على الوسط بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، والتي أظهرت إمكانية استفادة الاقتصاد من القرار من خلق وظائف ورفع معدل الإنفاق الاستهلاكي، على أهم الأحداث، فضلاً عن تدشين مشاريع تجاوزت قيمتها 3 مليارات ريال لخدمة الحجاج.

وعلى مستوى وسق الأسهم، ارتفعت أرباح "التعمير"، وبدأت "سبكيم العالمية" تشغيل مصنع بعد إجراء صيانة، وأنهى مؤشر السوق الرئيسي تعاملات اليوم على ارتفاع للجلسة الثامنة على التوالي.

ويرصد "مباشر" ابرز الأحداث والقرارات بالمملكة على مدار اليوم، إلى جانب تطورات سوق الأسهم في سياق التقرير التالي:

السعودية توقع مذكرة لإنشاء أكبر أكاديمية لصيانة الطيران بالشرق الأوسط

مسؤول سعودي: تطبيق برنامج "إيجار" التجاري لا يزال اختيارياً

"منشآت": السماح بعمل الأنشطة التجارية 24 ساعة يسهم بزيادة الوظائف

البلدية السعودية: لاعلاقة لعمل المحلات 24 ساعة بأوقات الصلاة

السعودية ترفع حيازتها من السندات الأمريكية إلى 179 مليار دولار

"نيوم" تفتح باب القبول للمرحلة الأولى من برنامج الابتعاث الخارجي

العمل السعودية تطلق برنامجاً لتدريب ذوي الإعاقة ينتهي بالتوظيف

بالصور.. السعودية تدشن مشاريع بـ3.1 مليار ريال لخدمة الحجاج

إنفوجرافيك.. 6 مشاريع لخدمة الحجاج بمكة المكرمة

هيئة الاتصالات السعودية تصدر تقرير أداء الشركات لخدمات الإنترنت

التأمينات السعودية توجه طلباً لموظفي القطاع الخاص

تحليل: عوائد بالجملة من فتح المحلات بالسعودية 24 ساعة

شركة أبحاث تُحدد تأثير عمل المحلات 24ساعة على الشركات المُدرجة

التجارة السعودية تتيح تراخيص التخفيضات الموسمية لعيد الأضحى

"صادرات" يشهد أعلى سيولة منذ بداية 2019

فيديو جراف..ماهي العوائد الإقتصادية من فتح المحلات بالسعودية 24 ساعة؟

العقاري السعودي: 4 مليارات ريال حجم القروض للجهات العسكرية

"نزاهة": نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالسعودية يُعزز الشفافية ومكافحة الفساد

قطاع التأجير يهبط بأرباح "التعمير" 6% في الربع الثاني

السعودية: "أركيرودون" تشيد البنية التحتية البحرية بمشروع البحر الأحمر

المبيعات تصعد بأرباح "الدريس" 15% في الربع الثاني

"سبكيم العالمية": بدء تشغيل مصنع خلات الفينيل بعد انتهاء الصيانة

سوق الأسهم السعودية يواصل الارتفاع ويلامس أعلى مستوياته في شهرين