تنفيذا لأوامر الملك..الحج السعودية تخصص رابطا إلكترونيا للقطريين

الرياض – مباشر: أنهت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الأربعاء، كافة الترتيبات اللازمة لخدمة الحجاج القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام 1440هـ؛ إنفاذًا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنها خصصت رابطا إلكترونيا للحجاج القطريين الراغبين في أداء مناسك؛ لتمكينهم من تسجيل بياناتهم واختيار الخدمات التي تتناسب مع احتياجاتهم.

وأكدت الوزارة، أن الخدمات والتسهيلات كافة التي توفرها المملكة لضيوف الرحمن تأتي انطلاقًا من مبادئها الراسخة بتسهيل وصول المسلمين من أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة، وخدمة قاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار بمختلف جنسياتهم وثقافاتهم وانتماءاتهم ومن مختلف أنحاء العالم.

وتابعت، أن الخطوة تأتي "لإتاحة الفرصة للأشقاء القطريين بالقدوم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج والعمرة في أمان وراحة واطمئنان".

ودعت وزارة الحج والعمرة السلطات القطرية، إلى عدم حجب الروابط الإلكترونية كما حدث في السابق، والتعاون في تمكين الحجاج القطريين من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.

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