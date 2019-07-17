المالية السعودية: تسهيلات جديدة لدفع مستحقات القطاع الخاص

الرياض – مباشر: قال وكيل وزارة المالية السعودية، إن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، يسمح بتسهيلات كثيرة في دفع مستحقات القطاع الخاص على الحكومة، بما فيها الدفع مباشرة للمقاول بالباطن أو المقاولين الفرعيين في حال تقصير المقاول الرئيسي في دفع تلك المبالغ، وفي حال إنجاز العمل المطلوب.

وأضاف يعرب الثنيان، وفقا لـ "العربية"، اليوم الأربعاء، أن النظام الذي سينشر قريباً، سيكون نافذاً في السعودية، بعد مرور 120 يوماً على نشره في الجريدة الرسمية.

وأوضح الثنيان، أن النظام الجديد يشجع النظام الشركات العائلية على الإدراج في السوق المالية للمحافظة عليها وحماية مستقبلها، وتطوير مساهمتها في الناتج المحلي.

وكشف وكيل وزارة المالية، عن أفضلية تمنح في المشتريات والمنافسات الحكومية إلى المحتوى المحلي السعودي، ودعم أكبر للصناعة الوطنية، وفرصاً تستهدف أبناء وبنات الوطن، وتحفيزهم على العطاء والدخول في المنافسات على المشاريع والمشتريات من خلال الشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الشركات.

وأكد الثنيان، أن النظام الجديد يساعد جميع الوزارات والمقاولين والشركات من خلال منصة اعتماد، على توفير بيئة واضحة لفرص التعاقد على المشاريع، مضيفا: "الفرص ستكون متساوية في الاطلاع على بيانات العطاءات الحكومية والمناقصات للمشاريع والمشتريات المطلوبة والمطروحة للقطاع الخاص في المملكة".

وبين الثنيان، أن النظام الجديد يستهدف أيضا ضمان منع تأثير المصالح الشخصية، وحماية المال العام، وتلبية احتياجات القطاعين العام والخاص، مع مراعاة قطاع المقاولين والمتعهدين، إذ تم وضع آلية واضحة لتعديل أسعار العقود والتعويض في حال ارتفاع أسعار المواد الأولية أو الرسوم الجمركية أو الضرائب أو في حال مواجهة المتعاقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها أثناء تنفيذ العقد.

ويمنح النظام الجهة الحكومية الحق بصرف الدفعات مباشرة إلى المقاولين والموردين من الباطن، وسيدعم النظام المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، وسيعطيها الأولوية في المنافسات وسيعفيها من تقديم الضمان الابتدائي.

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