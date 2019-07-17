وزير خارجية العراق يتصل بنظيره التركي مولود جاويش أوغلو

وشدّد الوزير الحكيم على أن وزارة الخارجيّة تنسق مع السلطات العراقـية المعنيّة بالتحقيق في الحادث، لغرض الوقوف على أسبابه، ومعرفة ملابساته، مشيرا إلى أن هذا العمل الإجرامي لن يؤثر في حجم، وطبيعة العلاقات بين بغداد وأنقرة، وإنـّما يزيد الجانبين إصرارا على تدعيمها أكثر خدمة لتطلعات الشعبين الصديقين.

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وأدانت وزارة الخارجية العراقية مقتل دبلوماسي تركي يعمل في القنصلية العامة التركية في أربيل ومواطن عراقي، وجرح آخر بحادث اغتيال تعرَّضوا له بمحافظة أربيل .

وأعربت الخارجية عن متابعتها من كثب مع الجهات الأمنية؛ لمعرفة ملابسات الحادث، والوقوف على أسبابه.

وبحسب بيان للخارجية العراقية حصلت "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء ، على نسخة منه، أضافت:" ترى الوزارة أنّ هذه الجريمة المُستنكَرة لن تنال من زخم العلاقات التاريخيّة، والاستراتيجيّة المتينة بين بغداد وأنقرة، ولن تبدد جهود البلدين الصديقين في الاستمرار بالتقارب المطّرد وتحقيق المصالح المُشترَكة التي طالما حرص العراق على الحفاظ عليها، والبناء على ما يتحقق من تصاعد في مستوياتها كافة.

وكشف مصدر أمني كردي، مساء اليوم الأربعاء، تفاصيل حادثة الهجوم على الدبلوماسيين الأتراك في أربيل.

وقال المصدر إن "مسلحين اثنين مجهولين هاجموا مطعم ومقهى هوكاباز الذي تواجد فيه الدبلوماسيين الأتراك، بعد إطلاق النار من داخل عجلة (سيارة) توقفت أمام باب المقهى"؛ وذلك بحسب "بغداد اليوم".

وتابع المصدر، أن الهجوم أسفر عن مقتل نائب القنصل التركي في أربيل، واثنين من مرافقيه وإصابة 4 أشخاص آخرين كانوا في مكان الحادث.

وأشار إلى أن "قوات الأسايش الكردية راجعت الكاميرات لمعرفة المهاجمين بهدف تسريع القبض عليهم".

وأضاف "أن القوات الكردية فرضت طوقا أمنيا على مبنى القنصلية التركية في أربيل منعا من حصول أي استهداف جديد".