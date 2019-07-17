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محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للخسائر عالمياً بعد بيانات اقتصادية

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محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للخسائر عالمياً بعد بيانات اقتصادية محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للخسائر عالمياً بعد بيانات اقتصادية

مباشر: تحول الدولار الأمريكي إلى الخسائر أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات اقتصادية وفي ترقب التطورات التجارية.

وسيطر اللون الأحمر على تعاملات الورقة الخضراء بعد الإفصاح عن بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة تشير لتراجع تصاريح وعمليات البدء في بناء المنازل الأمريكية.

وأظهرت البيانات الاقتصادية أمس ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية للشهر الرابع على التوالي في يونيو/حزيران الماضي فضلاً عن استقرار الإنتاج الصناعي خلال الفترة نفسها، إلا أنه سجل الهبوط الفصلي الثاني على التوالي.

وعادت المخاوف التجارية للمستثمرين مجدداً أمس بعد أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد بأن واشنطن قد تفرض تعريفات على سلع صينية بقيمة 325 مليار دولار إذا كانت بحاجة إلى ذلك.

ويأتي ذلك على الرغم من تصريحات وزير الخزانة الأمريكي بأنه قد يسافر بصحبة الممثل التجاري روبرت ليتهايرز إلى بكين لعقد مفاوضات تجارية في حالة أن المحادثات عبر الهاتف هذا الأسبوع كانت بناءة.

وبحلول الساعة 3:29 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار أمام اليورو بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 1.1225 دولار، كما هبط أمام الين بنسبة مماثلة 0.1 بالمائة لينخفض إلى 108.11 ين.

وهبطت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 بالمائة عند 1.2431 دولار، فيما استقرت أمام الفرنك السويسري مُسجلة 0.9877 فرنك.

وخلال تلك الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 97.229.

مباشر (اقتصاد)

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