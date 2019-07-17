ارتفاع أغلب بورصات الخليج.. و"مسقط" و"دبي" يغردان خارج السرب

الرياض- مباشر: أغلقت معظم بورصات الخليج تعاملات اليوم الأربعاء داخل المنطقة الخضراء فيما عدا بورصتي دبي وسوق مسقط للأوراق المالية، ليتصدر الارتفاعات بورصة البحرين، فيما جاء سوق الأسهم السعودية في ذيل قائمة الأسواق المرتفعة.

وأغلقت بورصة البحرين تداولات اليوم الأربعاء علي ارتفاع بدعم ارتفاع قطاعاتها القيادية، لترتفع بنسبة 0.21 بالمائة، بما يعادل 3.22 نقطة، لتنهي عند مستوي 1538.71 نقطة، مقابل 1535.48 نقطة.

وحلت ثانياَ البورصة الكويتية والتي نجحت في التحول إلى اللون الأخضر في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد البداية السلبية التي استهلت بها الجلسة، وذلك عقب التحول الإيجابي في أداء غالبية قطاعات السوق وخاصة الصناعة والعقارات.

وأنهى المؤشر العام للبورصة جلسة اليوم مُرتفعاً 0.25 بالمائة عند مستوى 6136.88 نقطة بمكاسب تجاوزت 15 نقطة. كما ارتفع المؤشران الأول والرئيسي بنسبة 0.19 و 0.42 بالمائة على الترتيب.

وتراجعت سيولة البورصة اليوم 22 بالمائة لتصل إلى 34.35 مليون دينار مقابل 44.04 مليون دينار بالأمس، كما تقلصت أحجام التداول 2.7 بالمائة إلى 214.24 مليون سهم مقابل 220.15 مليون سهم بجلسة الثلاثاء.

وأغلقت بورصة قطر تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع لتأتي بالمركز الثالث بين الأسواق الخليجية المرتفعة، بدعم نمو 3 قطاعات، وسط نشاط السيولة.

وزاد المؤشر العام في نهاية التعاملات بنسبة 0.12 بالمائة ليصل إلى النقطة 10613.53، رابحاً 12.55 نقطة عن مستويات أمس الثلاثاء.

وتباينت التداولات اليوم؛ إذ ارتفعت السيولة إلى 173.03 مليون ريال، مقابل 166.59 مليون ريال بالأمس، بينما انخفضت أحجام التداول عند 42.23 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 45.93 مليون سهم في الجلسة السابقة.

كما استطاعت عمليات الشراء الانتقائي للأسهم القيادية دفع مؤشر سوق أبوظبي المالي للارتفاع في نهاية جلسة اليوم، ليرتفع بنسبة 0.07 بالمائة، بما يُعادل 3.53 نقطة، ليغلق عند مستوى 5080.74 نقطة.

وكان حجم التداول قد بلغ 34.083 مليون سهم، بسيولة وصلت إلى 72.818 مليون درهم، بعدد صفقات بلغ 860.

وتذيل الارتفاعات المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي الذي أنهي تعاملات اليوم الأربعاء بالمنطقة الخضراء؛ وسط ارتفاع في أحجام وقيم التداول ملامساً أعلى مستوياته منذ بداية شهر مايو/ أيار الماضي ليواصل تحقيق مكاسبه للجلسة الثامنة على التوالي، كما ارتفع مؤشر السوق الموازي- نمو.

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق على ارتفاع هامشي نسبته 0.03 بالمائة، مضيفا 2.54 نقطة، ليرتفع بها لمستوى 9075.55 نقطة.

وارتفعت السيولة بتعاملات اليوم إلى 3.745 مليار ريال، مقابل 3.63 مليار ريال بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، ومن خلال التداول على 125.257 مليون سهم مقارنة بـ114.432 مليون سهم.

وفي المقابل أنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملات اليوم الأربعاء، متراجعاً 0.25 بالمائة بإقفاله عند مستوى 3748.03 نقطة، خاسراً 6.53 نقطة، مقارنة بمستوياته جلسة أمس الثلاثاء.

وتأثر المؤشر العام اليوم بتراجع غالبية الأسهم القيادية وخاصة من القطاعين المالي والخدمات؛ وتقدم الأنوار القابضة على المتراجعين اليوم بنسبة 4.04 بالمائة، وانخفض بنك نزوى 2.33 بالمائة، وتراجع كذلك النهضة للخدمات 1.69 بالمائة.

كما أنهى سوق دبي المالي جلسة اليوم الأربعاء على انخفاض، مع تزايد عمليات جني الأرباح على الأسهم العقارية، بالرغم من النتائج الإيجابية التي بدأت تظهر في قطاع البنوك.

وانخفض المؤشر 0.23 بالمائة، بما يوازي 6.38 نقطة، لينهي عند مستوى 2716.09 نقطة، ليخالف بذلك الأداء الإيجابي للثلاث جلسات الماضية.

ووصل حجم التداول بدبي إلى 145.353 مليون سهم، بسيولة قدرها 153.490 مليون درهم، بعدد صفقات بلغت 2068.

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