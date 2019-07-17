أثار جدلا واسعا... ماذا يخفي قرار "الـ24 ساعة" الذي أصدره الملك سلمان وولي العهد
قرر مجلس وزراء المملكة، يوم أمس الثلاثاء، السماح للمحلات التجارية والمطاعم بالعمل على مدار الساعة. حيث من المتوقع أن تؤثر هذه الخطوة بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي للمملكة العربية السعودية.
إن حجم المدفوعات التي سيتعين على مالكي المؤسسات سيتم تحويلها للدولة، والتي سيحددها (المدفوعات) وزير الشؤون البلدية والقروية وفقاً للاعتبارات التي يقدرها. ومن المتوقع أن يزداد عدد الوظائف في قطاع التجارة بسبب هذا الإصلاح بنحو 45000 وظيفة.
تحدث خبير الاقتصاد، دينيس ميلنيك، لوكالة "سبوتنيك"، عن مدى تبرير مثل هذا القرار وما هي الفوائد الموعودة: من الصعب للغاية قول شيء ما حتى يتم تطبيق القرار، وهو محاولة لزيادة الإنفاق الاستهلاكي على حساب ساعات عمل المتاجر والمطاعم.
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ويشار إلى أن المملكة أيضا سمحت بالعمل أثناء أوقات الصلاة، أيضا لقاء رسوم معينة.ردود أفعال الشارع السعودي
هذا وتساءل "أبو مهند" قائلا "هل سوف يزداد سعر المواد الغذائية بعد الساعة 12؟".
وقال مستخدم آخر إنه من الممكن أن يوافق بعض المحلات على العمل على مدار الساعة والبعض الآخر لن يوافق على ذلك.
وأيد زيد الخديجي القرار قائلا "البلد يتطور ويحدث أنظمته بما يحقق مصالحه ويدعم اقتصاده بخطوات متسارعة جداً" وأضاف " لا تستطيع التفكير حتى في القرار ليصدر الذي بعده".
بينما قال أبو محمد إنه لو كان هناك باليوم أكثر من 24 ساعة لن تعود القوة الشرائية كما كانت، وإنما سوف يزداد العبء على صاحب المنشأة بزيادة المصروف (أي رواتب الموظفين الليلية).
من جانبه، شكر وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على القرار الذي قال إنه سيؤدي إلى تحسين نوعية الحياة في المملكة من خلال رفع مستويات الرضا بين السكان وخلق فرص جديدة لقطاع الأعمال. حسب موقع "Arab news".
وأضاف أنه قد ثبت أن العمل على مدار 24 ساعة يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد ككل من خلال زيادة الطلب على السلع والخدمات، بالإضافة إلى ذلك، قال إنه يمكن أن يساعد في تعزيز قطاعات مثل الترفيه والسياحة والنقل والاتصالات، ومن المتوقع أن يخلق فرص عمل جديدة.