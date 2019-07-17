أثار جدلا واسعا... ماذا يخفي قرار "الـ24 ساعة" الذي أصدره الملك سلمان وولي العهد

قرر مجلس وزراء المملكة، يوم أمس الثلاثاء، السماح للمحلات التجارية والمطاعم بالعمل على مدار الساعة. حيث من المتوقع أن تؤثر هذه الخطوة بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي للمملكة العربية السعودية.

إن حجم المدفوعات التي سيتعين على مالكي المؤسسات سيتم تحويلها للدولة، والتي سيحددها (المدفوعات) وزير الشؤون البلدية والقروية وفقاً للاعتبارات التي يقدرها. ومن المتوقع أن يزداد عدد الوظائف في قطاع التجارة بسبب هذا الإصلاح بنحو 45000 وظيفة.

تحدث خبير الاقتصاد، دينيس ميلنيك، لوكالة "سبوتنيك"، عن مدى تبرير مثل هذا القرار وما هي الفوائد الموعودة: من الصعب للغاية قول شيء ما حتى يتم تطبيق القرار، وهو محاولة لزيادة الإنفاق الاستهلاكي على حساب ساعات عمل المتاجر والمطاعم.

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وأضاف "ولكن المهم بالأمر هو أن هذا القرار يشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي والبحث عن حل لهذه المشكلة. بالإضافة إلى ذلك، فإن المطاعم والمتاجر التي تعمل على مدار الساعة أمر مريح حقا. وإذا كانت لدى المرأة فرصة للعمل، على سبيل المثال، في الليل - فسوف يزيد ذلك من فرص العمل أيضًا، وبما أننا كثيرا ما نرى أن عمالة المرأة هي السائدة في هذه القطاعات. وإذا لم تعمل المرأة، فمن المرجح أن يعمل الوافدون مكانهن".

ويشار إلى أن المملكة أيضا سمحت بالعمل أثناء أوقات الصلاة، أيضا لقاء رسوم معينة.

ردود أفعال الشارع السعودي

هذا وتساءل "أبو مهند" قائلا "هل سوف يزداد سعر المواد الغذائية بعد الساعة 12؟".

​وقال مستخدم آخر إنه من الممكن أن يوافق بعض المحلات على العمل على مدار الساعة والبعض الآخر لن يوافق على ذلك.

​وأيد زيد الخديجي القرار قائلا "البلد يتطور ويحدث أنظمته بما يحقق مصالحه ويدعم اقتصاده بخطوات متسارعة جداً" وأضاف " لا تستطيع التفكير حتى في القرار ليصدر الذي بعده".

​بينما قال أبو محمد إنه لو كان هناك باليوم أكثر من 24 ساعة لن تعود القوة الشرائية كما كانت، وإنما سوف يزداد العبء على صاحب المنشأة بزيادة المصروف (أي رواتب الموظفين الليلية).