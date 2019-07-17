تواصل الاشتباكات بين الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق في مناطق جنوب طرابلس

بنغازي - سبوتنيك. وقال الخرطوش، في بيان صحافي تقلت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه، إن "قوات الجيش الوطني الليبي تشتبك مع مليشيات حكومة الوفاق في منطقة كزيرما وكوبري المطار جنوب العاصمة طرابلس منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء"، مشيرا إلى "الاشتباكات لا تزال مستمرة حتى اللحظة".

كان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري أكد، في بيان صحافي أمس الثلاثاء، أن قوات الجيش الوطني الليبي "تمكنت من تطوير عملياتها الهجومية في كافة خطوط النار بمحاور القتال بالعاصمة طرابلس".

وقال المسماري، في سياق البيان، إن "قواتنا تمكنت في كافة المحاور من تطوير عمليات الهجومية والتعبوية على كافة خطوط النار مستفيدة من دروس المعارك السابقة حيث استطاعت قواتنا من تحقيق نجاحات كبيرة وتقدم نحو مواقع تمركز المليشيات الإرهابية".

وأوضح أن "القوات الجوية قدمت الدعم النيراني القريب في جميع مراحل الهجوم كما دكت أهداف إرهابية في العمق الاستراتيجي المعادي".

وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من نيسان/ أبريل الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي، وقوات تابعة لحكومة الوفاق خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف الذين يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.