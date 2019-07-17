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نتنياهو لأوروبا: يجب تصنيف "حزب الله" كتنظيم إرهابي فورا

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القدس - سبوتنيك. وطالب رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فرنسا والدول الأوروبية تصنيف تنظيم "حزب الله" اللبناني كتنظيم إرهابي، متهماً "حزب الله" بالقيام بأعمال إرهابية في الشرق الأوسط وأوروبا.

وبحسب ما ذكره الحساب الرسمي لرئيس الوزراء على "تويتر" قال نتنياهو خلال اللقاء: "من المهم للغاية أن فرنسا والدول الأوروبية الأخرى ستقوم بما قامت به الأرجنتين مؤخرا وهو تصنيف حزب الله كتنظيم إرهابي".

وأضاف نتنياهو: "حزب الله هو التنظيم الإرهابي الرئيسي الذي يعمل في الشرق الأوسط وفي العالم وهو يقوم بتوجيه الإرهابيين داخل الأراضي الأوروبية". مضيفاً: "لذلك أهم شيء هو تصنيف حزب الله كتنظيم إرهابي ويجب القيام بذلك فورا".

وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية إنها كشفت هوية مهندس إيراني هو المسؤول عن مشروع الصواريخ الدقيقة التي يطورها حزب الله.

ونقل المراسل العسكري لقناة "آي 24 نيوز" في تقرير اليوم الثلاثاء عن المصادر قولها "تم الكشف عن هوية مهندس الحرس الثوري الإيراني المسؤول عن مشروع صواريخ حزب الله الدقيقة في لبنان".

وأضافت القناة أن "ماجد نابد (54 عاما) وهو عضو في سلاح الجو التابع لحرس الثوري الإيراني، وهو المهندس المسؤول عن مشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله في لبنان".

وذكرت القناة بأن "نابد يعمل مؤخرا على خط طهران - بيروت، وهو مسؤول عن ثلاثة مواقع في بيروت، وفي جنوب لبنان وفي البقاع، وأيضا يقوم بزيارة اليمن والتي أصبحت مختبرا للصواريخ الدقيقة لحزب الله وإيران".

وأشارت القناة إلى أن "رئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد عرض مواقع ثلاثة مصانع صواريخ في لبنان"، ولفتت إلى أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله "تفاخر نصر الله الجمعة الماضية بالصواريخ التي يمتلكها الحزب".

SputnikNews

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