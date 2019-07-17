محدث.. أسعار النفط تقلص مكاسبها بعد بيانات المخزونات الأمريكية

مباشر: قلصت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات المخزونات الأمريكية التي جاءت أقل من التوقعات.

وتراجعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 3.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بأقل من توقعات المحللين، في حين زادت مخزونات البنزين خلال نفس الفترة.

كما تراجع إنتاج الولايات المتحدة النفطي بمقدار 300 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى 12 مليون برميل يومياً.

وكان النفط تعرض لخسائر قوية بالأمس مع إبداء إيران استعداد للتفاوض مع واشنطن بشرط العودة للاتفاقية النووية لعام 2015 وإلغاء العقوبات المفروضة على النظام الإيراني.

كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك الكثير من التقدم تم إحرازه مع إيران لكنه لم يعط مزيداً من التفاصيل.

وأعلن منظم الحفر الأمريكي أمس أن أكثر من نصف الإنتاج اليومي في منطقة خليج المكسيك الأمريكي لاتزال مغلقة، في أعقاب إعصار باري، حيث أن معظم شركات النفط كانت تعيد تشغيل المرافق من أجل استعادة الإنتاج.

وبحلول الساعة 2:44 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/آيلول بنحو 0.8 بالمائة إلى 64.87 دولار للبرميل، بعد أن كان مرتفعاً عند مستوى 65.28 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات.

كما صعد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.3 بالمائة عند 57.80 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 58.36 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

وكان خام "نايمكس" الأمريكي سجل خسائر بنحو 3.3 بالمائة عند تسوية جلسة أمس وأغلق عند مستوى 57.62 دولار للبرميل.