فيديو جراف..ماهي العوائد الإقتصادية من فتح المحلات بالسعودية 24 ساعة؟

اعداد: بدور الراعي

الرياض- مباشر: تلقى رجال الأعمال والتجار السعوديون قرار تمديد عمل المحلات التجارية على مدار الساعة؛ بالترحيب، الأمر الذي اعتبروه يعود بالنفع على الاقتصاد الكلي وتنشيط التجارة بالمملكة فضلاً عن توفير العديد من الفرص الوظيفية، وتنويع الفرص الاستثمارية.

وقرر مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه الأسبوعي أمس الثلاثاء، السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية – وفقاً للاعتبارات التي يقدرها.

ويوضح الفيديو التالي الجدوى من السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة:

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