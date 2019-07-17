مخزونات النفط الأمريكية تهبط بأقل من التوقعات

مباشر: تراجعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأقل توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي، بينما صعدت مخزونات البنزين.

وأوضحت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار 3.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 يوليو/تموز الماضي لتهبط إلى 455.9 مليون برميل.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مخزونات النفط الأمريكية سوف تنخفض بمقدار 3.6 مليون برميل خلال نفس الفترة.

وعلى العكس، ارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 3.6 مليون برميل.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 0.9 بالمائة ليسجل 64.98 دولار للبرميل.

كما صعد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.5 بالمائة إلى 57.91 دولار للبرميل.