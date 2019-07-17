أخبار عاجلة

وزراء الطيران والأوقاف والري يحتفلون بإقلاع اول أفواج الحج من مطار القاهرة الدولي -
الجزائر بطل كأس الأمم الأفريقية 2019 للمرة الثانية في تاريخها عمرو أديب: مبروك.. فوز مستحق -
التوترات الجيوسياسية المتعلقة بإيران تقود الأسواق العالمية اليوم -
محدث.. سهم "بوينج" يرتفع 4.5% مع تحمل تكاليف بسبب "737ماكس" -
حادث قتل جماعي.. مقتل 33 ياباني داخل ستوديو للكارتون .. عمرو اديب: حكاية من الغرائب -
المواطن المصري المعتدي عليه بالطائرة الرومانية (حسن سلامة) يحكي تفاصيل الأزمة داخل اطائرة -
عمرو أديب: شكراً لكل القائمين على تنظيم البطولة.. لم نحصل على الكأس ولكن كسبنا احترام العالم -
محدث.. سهم "مايكروسوفت" يرتفع بالختام بعد نتائج الأعمال -
محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام لتسجل خسائر أسبوعية -
تمديد احتجاز الناقلة الإيرانية بجبل طارق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

مخزونات النفط الأمريكية تهبط بأقل من التوقعات

Google+ Print
مخزونات النفط الأمريكية تهبط بأقل من التوقعات مخزونات النفط الأمريكية تهبط بأقل من التوقعات

مباشر: تراجعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأقل توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي، بينما صعدت مخزونات البنزين.

وأوضحت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار 3.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 يوليو/تموز الماضي لتهبط إلى 455.9 مليون برميل.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مخزونات النفط الأمريكية سوف تنخفض بمقدار 3.6 مليون برميل خلال نفس الفترة.

وعلى العكس، ارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 3.6 مليون برميل.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 0.9 بالمائة ليسجل 64.98 دولار للبرميل.

كما صعد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.5 بالمائة إلى 57.91 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
التوترات الجيوسياسية المتعلقة بإيران تقود الأسواق العالمية اليوم

التوترات الجيوسياسية المتعلقة بإيران تقود الأسواق العالمية اليوم

محدث.. سهم "بوينج" يرتفع 4.5% مع تحمل تكاليف بسبب "737ماكس"

محدث.. سهم "بوينج" يرتفع 4.5% مع تحمل تكاليف بسبب "737ماكس"

محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام لتسجل خسائر أسبوعية

محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام لتسجل خسائر أسبوعية

محدث.. سهم "مايكروسوفت" يرتفع بالختام بعد نتائج الأعمال

محدث.. سهم "مايكروسوفت" يرتفع بالختام بعد نتائج الأعمال