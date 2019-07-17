"سبكيم العالمية": بدء تشغيل مصنع خلات الفينيل بعد انتهاء الصيانة

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم العالمية) عن انتهاء أعمال الصيانة الدورية المجدولة لمصنع خلات الفينيل الأحادي التابع للشركة العالمية لخلات الفينيل (إحدى الشركات التابعة لسبكيم).

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الأربعاء أن الصيانة الدورية المجدولة، ستسهم في رفع مستوى الاعتمادية وتحقيق الخطط التشغيلية المستقبلية للشركة.

وأشارت إلى أن الأثر المالي لهذا التوقف سينعكس على نتائج الربع الثالث من عام 2019.

كما نوهت إلى أن شركة العالمية لخلات الفينيل اتخذت جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي أي تأثير من هذا التوقف على التزامات الشركة تجاه العملاء.

وأعلنت "سبكيم العالمية"، في يونيو / حزيران الماضي، عن إيقاف 3 مصانع بهدف إجراء أعمال الصيانة الدورية المجدولة.

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