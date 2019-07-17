تفاصيل أول اتفاق سياسي للسودان منذ عزل البشير

مباشر: تضمن الاتفاق المبدئي للمجلس العسكرى السوداني وتحالف القوي السياسية، 22 بنداً.

ويهدف الاتفاق الأول منذ عزل عمر البشير الرئيس السابق لجمهورية السودان، لتقاسم السلطة والانتقال السلمي للديمقراطية.

وجاءت بنود الاتفاق كالتالي:

- أن يشمل الاتفاق السياسي مجلس سيادة مكون من 11 عضواً.

ـ أن يتكون المجلس السيادي من 5 عسكريين و5 من قوى التغيير ومدنى.

ـ أن تتم عملية السلام في غضون 6 أشهر.

ـ العمل على مجابهة التدهور الاقتصادى وتحقيق التنمية المستدامة.

ـ إرجاء النقاش حول المجلس التشريعى حتى تشكيل المجلس السيادى.

ـ معالجة الأزمة الاقتصادية وإجراء إصلاحات قانونية.

ـ إنشاء آليات للتحضير لوضع دستور دائم للبلاد.

ـ وضع برامج لإصلاح أجهزة الدولة.

ـ إصلاح الأجهزة العسكرية تتولاها المؤسسة العسكرية وفق القانون.

ـ وضع سياسة متوازنة تؤدى لتحسين علاقات السودان الخارجية.

ـ دعوة المجتمع الدولى لمساندة السلطات الانتقالية.

ـ المطالبة برفع اسم السودان من قائمة رعاة الإرهاب.

ـ عدم جواز الترشح للانتخابات لمن شغل منصبًا بالمرحلة الانتقالية.

ـ أن يترأس العسكريون المجلس السيادي لفترة تليها فترة رئاسة للعناصر المدنية به.

ـ أن تكون الرئاسة العسكرية للمجلس السيادي 21 شهراً والرئاسة المدنية 18 شهراً.

ـ أن يتكون مجلس الوزراء من 20 عضواً ترشحهم قوى الحرية والتغيير.

ـ أن يختص بالعسكريون في مجلس السيادة اختيار وزيري الداخلية والدفاع.

ـ تشكيل مجلس تشريعي خلال 3 أشهر من تشكيل المجلس السيادي.

ووقع الاتفاق المجلس العسكري الانتقالي ممثلاً في الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائب رئيس المجلس صباح اليوم مع قوى إعلان الحرية والتغيير ممثلةً في أحمد الربيع.

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