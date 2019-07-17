السعودية توقع مذكرة لإنشاء أكبر أكاديمية لصيانة الطيران بالشرق الأوسط

الرياض – مباشر: وقع المركز السعودي الوطني للطيران في مطار الملك فهد الدولي بالدمام مذكرة تفاهم مع أكاديمية لوفتهانزا تكنيك الألمانية؛ لإنشاء أكبر أكاديمية عالمية للتدريب على صيانة الطيران.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز السعودي الوطني لطيران، إن إنشاء أكاديمية لوفتهانزا لصيانة الطيران هي الأشهر في العالم، وتحظى بسمعة عالمية كبيرة في هذا المجال، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف لورانس ويد: من المقرر أن تخرج الأكاديمية 2000 فني طيران بمختلف التخصصات سنوياً من الفنيين المحترفين العاملين على الطائرات الكبيرة المدنية والعسكرية، يتم تأهيلهم مباشرة من قبل شركة لوفتهانزا الألمانية بالتعاون مع المركز السعودي الوطني للطيران في مطار الملك فهد الدولي بالدمام.

وأفاد لورانس ويد، أن العالم ينظر إلى صناعة الطيران في المملكة وإلى اقتصاد المملكة بنظرة تختلف عن جميع دول الشرق الأوسط، مفيدا أن العالم يميز أن المملكة تقع ضمن الدول العشرين الأكبر اقتصاداً في العالم.

ولفت لورانس ويد، إلى أن شركات الطيران وأصحاب هذه الصناعة يعلمون أن المملكة لديها 27 مطاراً و5 شركات طيران تنمو بتسارع مميز، ويقرأون في رؤية المملكة الاقتصادية 2030 اعتماد الدولة وتوجهها لفتح القطاع الخاص المميز في العالم للدخول للسوق السعودي.

وأضاف، إلى جانب تمكين شباب الوطن من المهن التي لم يتوفر التأهيل عليها في الماضي، وللمشاركة في نهضة بلادهم والاستفادة من النمو الاقتصادي المزدهر في البلاد وللحصول على وظائف، وتخصصات جديدة غير التخصصات والأعمال التي جرت العادة على أن يلتحقوا بها شباب المملكة خريجي الثانوية العامة.

وأشار لورانس ويد، إلى أن الأكاديمية ستقدم التدريبات وتخرج فنيين جاهزين لسوق العمل مؤهلين ومرخصين من ألمانيا، وبرخص أوروبية يتم تأهيلهم لاحقا برخص سعودية موازية للرخص المعمول بها لهيئة الطيران.

ويأتي توقيع هذه اتفاقية بعد تدشين المرحلة الأولى من المركز السعودي الوطني للطيران من جانب الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في 12 سبتمبر/ أيلول 2018.

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