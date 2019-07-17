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المحكمة العليا في الجزائر تأمر بإيداع وزير الصناعة الأسبق الحبس المؤقت لشبهات فساد

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الجزائر - سبوتنيك. ذكر التلفزيون الرسمي أن بدة "أودع سجن الحراش بالعاصمة لشبهات تتعلق بـ" إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير، في قضية رجل الأعمال ومالك مجمع "كيا الجزائر" حسان عرباوي".

ودخل حراك شعبي غير مسبوق تشهده الجزائر شهره الخامس، حيث نجح في البداية في منع ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة وتنحيه عن منصبه في نيسان/ أبريل الماضي.

© AFP 2019 / Omar Haj Kadour

ومنذ ذلك الحين، تحركت السلطات القضائية بحملة تحقيقات ضد مجموعة من المسؤولين البارزين السابقين، وعلى رأسهم الوزير الأول السابق (رئيس الوزراء) أحمد أويحيى، والأسبق عبد المالك سلال، ورجال أعمال بارزين، حول تهم فساد واستغلال للسلطة.

يذكر أنه في حزيران/ يونيو المنصرم تم تقديم 17 مشتبها فيهم متورطين في وقائع ذات طابع جزائي أمام وكيل الجمهورية لدى القضاء ضمن قضية رجل الأعمال حسان عرباوي صاحب علامة "كيا" للسيارات، تم فتح تحقيق ضد 14 منهم في جرائم تتعلق بـتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة أثناء إبرام العقود والصفقات وتبديد أموال عمومية.

وإلى جانب عرباوي، يشمل المشتبه بهم أخوين له و5 موظفين يعملون بوزارة الصناعة والمناجم، والمدير العام للبنك الوطني الجزائري ومديرين اثنين لمؤسستين عموميتين سابقا ورئيس قسم بمؤسسة عمومية إلى جانب رئيس بلدية حاليا وتاجر، في حين تم توجيه الاتهام لشخصين معنويين وهما شريكتين تجاريتين ذات صلة بنشاط المتهم الرئيسي.

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