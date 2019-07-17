روسيا تعلن عن هجوم للمسلحين استهدف شرطتها العسكرية جنوب سوريا ولا إصابات

جي بي سي نيوز :- أعلنت روسيا أن دورية من الشرطة العسكرية التابعة لها تعرضت، اليوم السبت، لهجوم بواسطة عبوة ناسفة في محافظة درعا جنوب سوريا دون وقوع إصابات بين العسكريين الروس.

وقال مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء ألكسي باكين، في بيان أصدره مساء السبت: "تم يوم 13 يوليو 2019 تفجير عبوة ناسفة يدوية الصنع عن بعد، مزروعة في جزء من طريق أمام مسار دورية للشرطة العسكرية التابعة للقوات المسلحة الروسية في محافظة درعا، دون أي خسائر بين العسكريين الروس أو أضرار للمعدات العسكرية".

وأضاف باكين أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن العملية الإرهابية التخريبية نفذت على يد مسلحين من التنظيمات الإرهابية وغير الشرعية، التي تعمل بشكل مفرق في جنوب سوريا، بهدف تصعيد الوضع في هذه المنطقة".

وذكر باكين أن "قيادة مجموعة القوات المسلحة الروسية في الجمهورية العربية السورية اتخذت إجراءات إضافية خاصة بضمان أمن العسكريين الروس".

ودعا مدير مركز حميميم، في ختام البيان، قادة التشكيلات المسلحة غير الشرعية إلى "التخلي عن الاستفزازات المنفذة باستخدام السلاح، وسلك سبيل التسوية السلمية للأوضاع في مناطق سيطرتهم".

المصدر: RT