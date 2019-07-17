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عجز موازنة تركيا يقفز 70%بالنصف الأول رغم الهبوط خلال يونيو

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من: سالي إسماعيل

مباشر: ارتفع عجز الموازنة في تركيا بأكثر من 70 بالمائة خلال أول ستة أشهر من العام الحالي، وسط إجراءات تحفيز لدعم البلاد، لكنه انخفض بمقدار النصف تقريباً خلال شهر يونيو/حزيران.

وكشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الخزانة والمالية التركية، أمس الثلاثاء، أن عجز الموازنة في البلاد وصل إلى 78.58 مليار ليرة (14 مليار دولار تقريباً) في الأشهر الستة الأولى من 2019 مقابل 46.09 مليار ليرة المسجلة في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي مصروفات الموازنة خلال النصف الأول من العام 481.57 مليار ليرة مقابل 399.69 مليار ليرة مصروفات مسجلة في أول ستة أشهر من عام 2018.

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وبالنسبة لإجمالي إيرادات الموازنة في تركيا فبلغت 402.98 مليار ليرة في الأشهر من يناير/كانون الثاني وحتى يونيو/حزيران الماضي مقارنة مع 353.60 مليار ليرة إيرادات محققة بالفترة نفسها من 2018.

وصعدت الإيرادات الضريبية إلى 307.74 مليار ليرة في النصف الأول مقابل 294.82 مليار ليرة إيرادات مسجلة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أما العجز الأولي للموازنة والذي يستبعد مدفوعات الفائدة، فزاد إلى 27.84 مليار ليرة في الأشهر الستة الأولى من العام مقابل 12.28 مليار ليرة بالفترة المماثلة من 2018.

ويبلغ هدف التركية بشأن عجز الموازنة في البلاد عن إجمالي عام 2019 حوالي 80.62 مليار ليرة (حوالي 16 مليار دولار) مع إيرادات متوقعة بقيمة 880.36 مليار ليرة ومصروفات محتملة بقيمة 960.98 مليار ليرة.

وخلال شهر يونيو/حزيران الماضي، فإن عجز الموازنة بلغ 12.05 مليار ليرة مع إيرادات بقيمة 55.48 مليار ليرة ومصروفات قدرها 67.53 مليار ليرة.

ويعني ذلك أن عجز الموازنة التركي تراجع بنحو 53 بالمائة خلال شهر يونيو/حزيران على أساس سنوي مقابل العجز البالغ 25.62 مليار ليرة والمسجل في الشهر نفسه من عام 2018.

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وبحلول الساعة 12:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.4 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 5.6866 ليرة.

وكانت الليرة التركية سجلت خسائر بنحو 8.7 بالمائة خلال النصف الأول من العام الحالي.

مباشر (اقتصاد)

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