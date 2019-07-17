مجلس إدارة الرياض للتعمير يوصي بتوزيع 40 هللة

الرياض- مباشر: أوصى مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير، في اجتماعه اليوم الأربعاء، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 4 بالمائة من رأس المال بما يعادل 0.40 ريال للسهم، عن النصف الأول من العام المالي 2019.

وقالت الشركة في بيان على "تداول"، إن إجمالي الأرباح الموزعة يبلغ 71.11 مليون ريال.

ويبلغ رأس المال الحالي 1.77 مليار ريال، موزعا على 177.78 مليون سهم.

وأوضح بيان الشركة ان تاريخ الاستحقاق سيكون في 9 سبتمبر المقبل، على أن يكون تاريخ التوزيع في 24 سبتمبر 2019.

يشار الى أن المجلس أوصى للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2018 بواقع 80 هللة للسهم، بما يمثل 8% من قيمته الاسمية.

وتأتي توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين ، بعدما أعلنت عن تراجع صافي أرباحها بنسبة 5.8 بالمائة، خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بالربع المماثل من 2018، وارتفعت الأرباح 16.9 بالمائة مقارنة بالربع السابق.

وكشفت البيانات الأولية للشركة على "تداول" اليوم الأربعاء، تراجع صافي الربح إلى 50.04 مليون ريال بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل 53.12 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت الشركة تراجع صافي الربح إلى انخفاض إيرادات قطاع التأجير مع عدم تأثر قطاع التشغيل.

وأشارت إلى أنه في المقابل، انخفضت المصاريف العمومية والإدارية، والزكاة، وارتفعت الإيرادات الأخرى بشكل ملحوظ.

وعلى مستوى النصف الأول، تراجعت صافي الأرباح إلى 92.88 مليون ريال، مقابل 104.73 مليون ريال للنصف الأول من 2018، بتراجع نسبته 11.3 بالمائة.

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