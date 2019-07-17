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مصدر يوضح تفاصيل هجوم أربيل 

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وقال المصدر إن "مسلحين اثنين مجهولين هاجموا مطعم ومقهى هوكاباز الذي تواجد فيه الدبلوماسيون الأتراك، بعد إطلاق النار من داخل عجلة (سيارة) توقفت أمام باب المقهى"؛ وذلك بحسب "بغداد اليوم".

© REUTERS / UMIT BEKTAS

وتابع:

أن الهجوم أسفر عن مقتل نائب القنصل التركي في أربيل، واثنين من مرافقيه وإصابة 4 أشخاص آخرين كانوا في مكان الحادث.

وأشار إلى أن "قوات الأسايش الكردية راجعت الكاميرات لمعرفة المهاجمين بهدف تسريع القبض عليهم".

وأضاف قائلا: 

إن القوات الكردية فرضت طوقا أمنيا على مبنى القنصلية التركية في أربيل  منعا من حصول أي استهداف جديد".

من جانبه، علق حزب العمال الكردستاني، اليوم الأربعاء، على الحادث، حيث قال ديار دنير، مسؤول إعلام قوات حماية الشعب الجناح المسلح للعمال الكردستاني، إنه "لا علاقة للحزب بالهجوم حتى هذه اللحظة"، مؤكدا "عدم امتلاكه أية معلومات عن الهجوم".

يأتي ذلك بالتزامن، مع اندلاع اشتباكات، بين قوات الأسايش ومسلحين في منطقة عينكاوة بأربيل.

وقال مراسل "بغداد اليوم" إن اشتباكات جرت بين قوات الأسايش الكردية، ومسلحين في منطقة عينكاوا بأربيل. 

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