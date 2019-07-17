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هيئة الاتصالات السعودية: إليكم الشركات الأكثر تحسنًا في خدمات الإنترنت في الربع…

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هيئة الاتصالات السعودية: إليكم الشركات الأكثر تحسنًا في خدمات الإنترنت في الربع… هيئة الاتصالات السعودية: إليكم الشركات الأكثر تحسنًا في خدمات الإنترنت في الربع…

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مؤشرات تقرير “مقياس” للربع الثاني من عام 2019م، الذي يرصد المستوى العام لجودة خدمة الإنترنت المقدمة في المملكة العربية ، موضحةً الشركات الأكثر تحسنًا في تقديم الخدمة.

وبحسب القياسات التي قام بها مستخدمو الإنترنت في المملكة من خلال تقرير “مقياس” على شبكات المتنقل، فإن شركة الاتصالات السعودية (STC) حققت أعلى متوسط للأداء بلغ 37.2 ميجابت في الثانية بنسبة ارتفاع 5.1% مقارنة بالربع الماضي، بينما حققت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) أفضل نسبة تحسن بلغت 27.0% تليها شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) بنسبة تحسن 16.3% بمتوسط سرعات 35.3 و 32.9 ميجابت في الثانية على التوالي.

وعلى صعيد جودة بث الفيديو لموقع يوتيوب YouTube؛ أظهر تقرير “مقياس” أن النسبة الأعلى مما يتم بثه عبر موقع يوتيوب YouTube في المملكة من خلال شبكات الإنترنت المتنقل وشبكات الإنترنت الثابت تتم بدقة الوضوح الكاملة Full HD.

كما شمل التقرير في هذه النسخة رصد جودة أداء بعض الألعاب الإلكترونية المشهورة من حيث زمن الاستجابة (Latency/Ping). وتهدف تلك القياسات إلى تعزيز التنافسية بين الشركات لرفع الجودة بما يحقق رضا المستفيدين ويعود عليهم بالمنفعة.

يذكر أن الهيئة قد دشنت مبادرة “مقياس” لرصد جودة تجربة استخدام الإنترنت في المملكة، ودعت مستخدمي الإنترنت في جميع مناطق المملكة للمشاركة والتفاعل في عمل القياسات، للمساهمة في تحديد أوجه التحسين الممكنة والارتقاء بجودة خدمات الإنترنت المقدمة لهم.

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ولمزيد من المعلومات عن تقرير مقياس: (www.meqyas.sa).

تقرير مقياس من هيئة الاتصالات السعودية يكشف الشركات الأكثر تحسنًا في خدمات الإنترنت

البوابة العربية للأخبار التقنية

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